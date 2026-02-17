Andrea Sannino al Teatro Troisi: “Semplicemente Andrè” è il concerto-recital da vedere a Napoli

Ph Facebook Andrea Sannino

Uno spettacolo musicale che racconta il percorso artistico e umano di Andrea Sannino tra musica, parole e ricordi. Dai brani più famosi alle sue storie personali Sannino propone la sua storia al pubblico, tra buona musica e atmosfere suggestive

Fino a domenica 22 febbraio 2026 al Teatro Troisi di via Leopardi ci sarà Andrea Sannino con “Semplicemente Andrè”, un concerto-recital da non perdere. Si inizia immergendosi nella vita di Andrea Sannino con, sul palco, la ricostruzione della casa dell’infanzia, di appena venticinque metri quadri, ma piena di persone, voci e sogni.

E con “Semplicemente Andrè” si ripercorre a ritroso tutta la grande vita artistica dell’artista, con Sannino che accompagna il pubblico dentro la sua Napoli una città che lo ha formato e gli ha insegna a credere nei desideri.

Semplicemente Andrè, un concerto-recital tra confessione e spettacolo.

Emozioni autentiche per uno spettacolo che diventa il racconto di un ragazzo cresciuto con il sogno della musica, tra i suoi brani, i suoi ricordi e le confessioni. Sannino ci propone la storia della sua vita musicale e non, dai primi passi fino ad arrivare ad essere tra le voci più amate della scena napoletana contemporanea.

Un concerto-recital tra teatro e musica con un dialogo diretto con il pubblico che rende magica e particolare l’atmosfera che si crea in teatro. Un evento che riesce a far partecipare ed immedesimare lo spettatore nella bella atmosfera che si crea e ad abbandonarsi ai ricordi che la musica gli propone. Un concerto teatrale che unisce confessione e spettacolo, regalando emozioni autentiche ai partecipanti.

