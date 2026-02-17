Falstaff di Verdi al Teatro San Carlo: regia Laurent Pelly, cast stellare – prenota

Ph. Luciano Romano

Falstaff per la regia di Laurent Pelly, al San Carlo con un cast davvero stellare con Luca Salsi, Ernesto Petti, Francesco Demuro e Maria Agresta grandi professionisti affermati diretti da Marco Armiliato. Un Falstaff tra tradizione e modernità in un’esperienza teatrale che valorizza la musica di Verdi continuando ad emozionare e sorprendere.

Dal 15 al 24 febbraio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli andrà in scena il “Falstaff”, commedia lirica in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, una grande opera di Verdi tratta dalla celebre commedia “Le allegre comari di Windsor“, di William Shakespeare.

Il Falstaff di Giuseppe Verdi ha una lunga tradizione al Teatro San Carlo, con il primo allestimento risalente al 1894, subito dopo la prima assoluta del 1893. Fino a febbraio 2026, l’opera è stata proposta almeno in 14 allestimenti diversi, di cui 8 utilizzati per inaugurare la stagione, consolidando il suo legame con il massimo napoletano.

Il Falstaff presentato al Teatro San Carlo vede come Direttore Marco Armiliato e la regia di Laurent Pelly con Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo e Maestro del Coro Fabrizio Cassi.

Il “Falstaff” al Teatro San Carlo: regia moderna e nuove atmosfere

Al Teatro San Carlo il capolavoro verdiano viene presentato in una veste decisamente contemporanea. Laurent Pelly, regista di fama internazionale, ha scelto di dare nuova vita ai personaggi e agli ambienti della commedia, reinterpretando la classicità in chiave moderna.

I costumi, ispirati agli anni Sessanta e caratterizzati da colori pastello e sartoria di alta classe, richiamano le icone di eleganza come Grace Kelly e Jacqueline Kennedy e l’ambientazione si allontana dalla tradizionale Inghilterra shakespeariana per immergere la vicenda in una borghesia attuale: l’antica Osteria della Giarrettiera diventa un pub alla moda, mentre la casa dei Ford prende la forma di una parete di scale dove la vita scorre tra salite e discese continue. Una narrazione più vicina al pubblico che fa comprendere subito le emozioni e delle dinamiche dei personaggi.

Per il Falstaff di Laurent Pelly, al San Carlo un cast davvero stellare: Falstaff è Luca Salsi, Ernesto Petti nei panni di Ford, Francesco Demuro è Fenton a Maria Agresta nel ruolo di Alice Ford, tutti grandi professionisti affermati diretti da Marco Armiliato. Un Falstaff tra tradizione e modernità in un’esperienza teatrale che valorizza la musica di Verdi continuando ad emozionare e sorprendere.

Maggiori informazioni -Teatro di San Carlo – "Falstaff"

