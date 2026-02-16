Soirée in Reggia: esperienza teatrale itinerante tra intrighi “Bridgerton” e Gran Ballo finale

La Reggia di Portici si trasforma in un salotto Regency con un Gran Ballo presentato da sette attori e un violinista solista

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 21 Febbraio 2026, la Reggia di Portici si tinge dei colori della nota serie netflix: NOMEA e La Compagnia Shultz, in collaborazione con MUSA Reggia di Portici, presentano Soirée in Reggia un nuovo evento immersivo con un Gran Ballo Finale.

Un Esperienza da non perdere alla Reggia di Portici

Un’enigmatica cronaca mondana sta per arrivare all’ombra del Vesuvio. I saloni affrescati e le scalinate monumentali della residenza borbonica varcheranno i confini del tempo per accogliere un percorso teatrale itinerante ispirato alle cronache mondane dell’epoca Regency.

A differenza del teatro tradizionale, i partecipanti percorreranno le sale vivendo i segreti e gli scandali di una storia senza tempo con uno spazio esclusivo dedicato al cerimoniale della Regina. Un bravo cast di sette attori e un violinista solista animeranno gli spazi con meravigliosi abiti di scena, rendendo la musica e il gesto scenico un linguaggio universale.

Tra dialoghi serrati, interazioni dirette e danze d’epoca, ogni visitatore diventerà parte della società più osservata e giudicata del momento.

Il Gran Ballo Finale di Soirée in Reggia

Il culmine della serata vedrà il superamento definitivo della “quarta parete“: sulle note del violinista, gli interpreti della Compagnia Shultz coinvolgeranno tutti i presenti in una danza finale collettiva in perfetto stile Regency, trasformando la Reggia di Portici in una vera sala da ballo dell’alta società londinese. Posti limitati.

Soirée in Reggia: come partecipare Quando: 21 Febbraio 2026

21 Febbraio 2026 Dove: Reggia di Portici

Reggia di Portici Organizzazione: NOMEA • Compagnia Shultz • MUSA Reggia di Portici

NOMEA • Compagnia Shultz • MUSA Reggia di Portici Turni: 17.30 • 19.30 • 21.30

17.30 • 19.30 • 21.30 Ticket: 20€

20€ Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: +39 375 613 9180 ✅ Prenota su WhatsApp



Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.