Lasagne, Chiacchiere e Sanguinaccio: la tradizione del Carnevale nella cucina napoletana

A Napoli nel periodo di Carnevale sulle tavole non mancherà mai una squisita e ricca Lasagna che sarà gustata assieme ai dolci tipici di questo periodo, le chiacchiere e il sanguinaccio. Nella cucina tradizionale napoletana c’è sempre un Carnevale “grasso”

Per il periodo di Carnevale a Napoli non mancano degli ottimi piatti tipici della tradizione che sono amati dai napoletani, anche facendo uno strappo alla dieta. Per il giorno di Carnevale si prepara in genere un’ottima e saporita lasagna, piatto della trasgressione ma anche molto buono e pratico. C’è infatti chi la prepara il giorno prima perché è squisita anche il giorno dopo e poi ognuno la prepara come la vuole con la scusa della ricetta di famiglia con tanti ingredienti. Tanto, più roba ci si mette dentro, più è saporita.

C’è chi usa la pasta fresca e chi la prepara con le sfoglie di pasta all’uovo che trova nei supermercati, ma la lasagna Napoletana è sempre buona. Chi la prepara bianca usando “solo” tanti latticini, con provola fresca e/o fiordilatte, della zona di Sorrento e dei Monti Lattari naturalmente, e chi la fa rossa con le polpettine di carne, con ricotta e salame napoletano e tanta ottima salsa.

In qualsiasi modo si prepara la Lasagna Napoletana è sempre buona, anzi buonissima, e rappresenta il piatto tipico di Carnevale a Napoli. La Lasagna si dovrebbe mangiare almeno nel giorno di Martedì grasso, ma oggi, che si lavora tutti e che si mangia assieme solo la sera, molti spostano il pranzo di Carnevale alla domenica precedente o a quella successiva, ma anche ad entrambe ed è sempre una buona scusa per gustare un’ottima lasagna.

A Carnevale una cucina “ricca” a Napoli

Comunque la mangiate, col ragù, le polpettine e la ricotta o se la preferite bianca con tanti latticini la tipica lasagna di Carnevale napoletana non può mancare in questo periodo. Poi, se guardiamo la TV o tra le tante ricette disponibili sul web che ci invogliano a trasformarci in cuochi, ci possiamo anche cimentare in qualcuna delle tante varianti particolari come quella con i carciofi o con i funghi, quella vegana e chi più ne ha più ne metta.

La Lasagna napoletana di Carnevale dovrebbe essere un piatto unico, essendo piena pasta a strati zeppa di polpettine, salsicce, latticini, salame e uova sode: ma,…. “la tradizione”, vuole il pranzo di carnevale napoletano venga completato almeno con altre bontà tipiche del periodo. Pertanto, sempre per seguire la…. tradizione, dobbiamo per forza di cose, abbinarla ad alcuni dolci tipici del Carnevale cioè le chiacchiere che vanno gustate assieme al sanguinaccio. Di seguito qualche ricetta giusto per rimanere nella tradizione del carnevale partenopeo.

La Ricetta della lasagna napoletana

La tradizione del periodo di Carnevale a Napoli vuole una lasagna rossa fatta con tante polpettine o carne macinata, ragù, ricottae salame e con la sfoglia di pasta all’uovo ma c’è anche una buona variante bianca con la besciamella, senza salsa rossa ma con tantissimi latticini e besciamella con poca carne macinata e molte salsicce, Comunque sia in qualsiasi modo la prepariate la Lasagna è sempre il piatto tipico del Carnevale napoletano. Ricetta della Lasagna napoletana

La Ricetta delle chiacchiere di Carnevale

Sottili, leggere, irregolari e squisite fritte, (ma ci sono anche al forno) le Chiacchiere sono tra i dolci tipici del Carnevale che in questo periodo vanno assolutamente inzuppate nel sanguinaccio,così una tira l’altra. Ricetta della Chiacchiere di Carnevale a Napoli

La Ricetta del Sanguinaccio o doppia crema al Cioccolato

Il sanguinaccio tanti anni fa si faceva con il sangue di Maiale ma oramai da tempo il sanguinaccio che si gusta in presto periodo è una ottima crema al doppio cioccolato, preferibilmente fondente, e non deve mancare mai nel periodo di carnevale a Napoli. Di seguito vi proponiamo una nostra ricetta già pubblicata qualche anno fa e che viene sempre ricercata e letta dai nostri lettori. La ricetta del sanguinaccio napoletano

