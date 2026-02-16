PH IMMA DI LILLO

Al teatro Diana del Vomero arriva “Jucature” di Pau Miró per la traduzione e regia di Enrico Ianniello e con Antonio Milo e Adriano Falivene tutti bravi attori che nella fiction RAI del “Commissario Ricciardi”

Dall’11 al 22 Febbraio 2026 “Jucature” di Pau Miró al Teatro Diana di Napoli con Antonio Milo e Adriano Falivene per la traduzione e regia di Enrico Ianniello. Tutti e tre bravi attori del “Commissario Ricciardi “ per questa simpatica commedia presentata a Napoli per la prima volta.

I quattro “Giocatori” di questo spettacolo sono tutti dei simpatici falliti, ma vitali e chiacchieroni, che formano un gruppetto stralunato e divertente che si incontra per giocare a carte. Tutte persone “invisibili” che non cominciano mai la partita vera, quella della loro vita, presi come sono da discorsi assurdi e vaghe idee di rivincita irrealizzabili.

Quattro invisibili come l’attore appassionato di furti al supermercato che ha vuoti di memoria quando va in scena, o come il becchino balbuziente che racconta sempre le stesse cose e che è innamorato dei racconti che gli fa la prostituta ucraina che frequenta. Lo stesso vale per il barbiere che ormai non lavora più e per il professore di matematica con un vecchio complesso di inferiorità.

Quattro persone che si incontrano per giocare a carte al posto di affrontare la vita vera e che si trovano con gli amici per chiacchierare in una malinconica e amorevole comicità piena di ricordi e voglia di vivere. Quattro personaggi che esistono solo quando si incontrano per una partita che non inizierà mai.

Con il “Brigadiere Maione”, Antonio Milo, Adriano Falivene, “Bambenella”, Enrico Ianniello “il medico” e Giovanni Allocca “l’appuntato Cesarano al Teatro Diana in “Jucature” in attesa dalla nuova serie dedicata al Commissario Ricciardi.

