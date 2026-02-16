Archeofestival 2026: visite e eventi gratuiti alla scoperta delle aree archeologiche della Campania

© Napoli da Vivere

Tutte le date di Archeofestival l’evento gratuito che ci farà conoscere, con incontri e visite guidate gratuite, tante aree archeologiche dell’intero territorio campano, quelle frequentate e conosciute ma che sono lo stesso luoghi eccezionali e veri scrigni di storia

Grande successo anche quest’anno per Archeofestival, il ciclo di eventi gratuiti, che si terrà dal 18 gennaio al 4 luglio 2026, e che ci consentirà di conoscere con incontri e visite guidate gratuite tante aree archeologiche dell’intero territorio campano. Archeofestival è un’occasione per conoscere la bellezza ed i tesori delle tante aree poco conosciute e frequentate ma che sono, lo stesso, luoghi eccezionali e veri scrigni di storia.

Con Archeofestival grazie al coinvolgimento di tante realtà socio istituzionali, fa conoscere i luoghi individuati al grande pubblico, con grande successo di partecipanti ai singoli incontri.

Con Archeofestival alla scoperta dei tesori della nostra terra ancora poco noti

Questa quarta edizione della manifestazione culturale itinerante, da gennaio a luglio 2026 attraverserà l’intera Campania con un fitto calendario di appuntamenti che seguono quest’anno il tema “Spazi ludici, tempi sacri”, un percorso di riflessione sul rapporto tra ritualità, festa e comunità, che metterà in dialogo il mondo antico con la società contemporanea.

Già svolti con grande successo di pubblico gli incontri all’Anfiteatro e Museo dei Gladiatori di Santa Maria Capua Vetere e Museo Campano di Capua e il secondo al Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano di Succivo e Sant’Arpino.

Il calendario delle tappe per il 2026 di Archeofestival

18 gennaio: Anfiteatro e Museo dei Gladiatori di Santa Maria Capua Vetere e Museo Campano di Capua

1° febbraio: Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano di Succivo e Sant’Arpino

14 febbraio: Atripalda e Mirabella Eclano

1° marzo: Pontecagnano

21 marzo: Sannio (Castello di Montesarchio e Museo archeologico)

11 aprile: Pagani, Nocera Inferiore e Nocera Superiore

3 maggio: Benevento

16 maggio: Avella

30 maggio: Castellammare di Stabia e Reggia di Quisisana

21 giugno: Campi Flegrei (Bacoli e Pozzuoli)

4 luglio: Parco Archeologico Naturalistico di Longola, Poggiomarino (cerimonia finale del Premio Archeofestival)

Archeofestival è un’iniziativa, nata nel 2023 per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Campania, e dal 2025 è stata organizzata in veri e propri tour alla riscoperta di luoghi ed esperienze sociali antiche e moderne che diventano spazi di riflessione, con lo scopo di promuovere la cura di territori.

