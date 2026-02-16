MenuMenu

Archeofestival 2026: visite e eventi gratuiti alla scoperta delle aree archeologiche della Campania

IMG_20150718_211528940-scaled.jpg

© Napoli da Vivere

Tutte le date di Archeofestival l’evento gratuito che ci farà conoscere, con incontri e visite guidate gratuite, tante aree archeologiche dell’intero territorio campano, quelle frequentate e conosciute ma che sono lo stesso luoghi eccezionali e veri scrigni di storia

 

Grande successo anche quest’anno per Archeofestival,  il ciclo di eventi gratuiti, che si terrà dal 18 gennaio al 4 luglio 2026, e che ci consentirà di conoscere con incontri e visite guidate gratuite tante aree archeologiche dell’intero territorio campano. Archeofestival è un’occasione per conoscere la bellezza ed i tesori delle tante aree poco conosciute e frequentate ma che sono, lo stesso, luoghi eccezionali e veri scrigni di storia.

© Napoli da Vivere

Con Archeofestival grazie al coinvolgimento di tante realtà socio istituzionali, fa conoscere i luoghi individuati al grande pubblico, con grande successo di partecipanti ai singoli incontri.

Con Archeofestival  alla scoperta dei tesori della nostra terra ancora poco noti

© Napoli da Vivere

Questa quarta edizione della manifestazione culturale itinerante, da gennaio a luglio 2026 attraverserà l’intera Campania con un fitto calendario di appuntamenti che seguono quest’anno il tema “Spazi ludici, tempi sacri”, un percorso di riflessione sul rapporto tra ritualità, festa e comunità, che metterà in dialogo il mondo antico con la società contemporanea.

Già svolti con grande successo di pubblico gli incontri all’Anfiteatro e Museo dei Gladiatori di Santa Maria Capua Vetere e Museo Campano di Capua e il secondo al Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano di Succivo e Sant’Arpino.

Il calendario delle tappe per il 2026 di Archeofestival 

Archeofestival è un’iniziativa, nata nel 2023 per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Campania, e dal 2025 è stata organizzata in veri e propri tour alla riscoperta di luoghi ed esperienze sociali antiche e moderne che diventano spazi di riflessione, con lo scopo di promuovere la cura di territori.

 Maggiori informazioni – Archeofestival 2026

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata


scroll to top
Send this to a friend