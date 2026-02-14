Zeppolata di Carnevale a Valva con la sfilata carnevalesca e degustazione

Ottava edizione per una bella festa dedicata al Carnevale e alle zeppole dolci della tradizione valvese. Non mancheranno la bella sfilata carnevalesca e tante degustazioni

Domenica 15 febbraio 2026 a Valva, nel salernitano si terrà l’ottava edizione della grande festa della Zeppolata di Carnevale una bella festa dedicata al Carnevale e alle zeppole dolci della tradizione valvese. La festa inizia alle 15 e ci sarà una bella sfilata carnevalesca, e poi giochi, animazione e spettacoli, con una atmosfera di allegria e condivisione.

Non mancheranno momenti di degustazione delle zeppole dolci della tradizione di Valva.

La Zeppolata di Carnevale a Valva

La festa della Zeppolata si terrà a Valva, nelle ex Cantine Smom e oltre alla sfilata di Carnevale e alla degustazione di Zeppole non mancheranno momenti di animazione, giochi e spettacoli.

Organizzata dalla Pro Loco d’Ayala Valva l’ottava edizione della Zeppolata si terrà nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, dalle 15 presso le Ex- Cantine S.M.O.M.

Maggiori informazioni – La Zeppolata di Carnevale a Valva

