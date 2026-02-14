Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano 2026: Festa, Musica e Spettacoli a Piazza Mercato

Ph Comune di Napoli

Tre giorni di festa in Piazza Mercato a Napoli tra musica, performance e ritualità, per Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano con tanta musica e oltre 80 fra musicisti e performer locali e internazionali in piazza e sotto un grande tendone da circo allestito per l’occasione. Tanto spazio anche ai più piccoli con laboratori e giochi. Da non perdere il gran finale di martedì 17 con attori e bande musicali a piazza Municipio

Dal 13 al 17 febbraio 2026 torna a Napoli Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano, la grande festa voluta dal Comune di Napoli per il Carnevale 2026 che si svolgerà tra Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e con il gran finale del martedì grasso a Piazza Municipio.

E quest’anno, dopo tre edizioni e oltre cinquanta artisti che, da tutto il mondo che negli anni hanno partecipato, l’edizione 2026 di Sottencoppa sarà ancora più grande: previsti oltre 80 fra musicisti e performer che arrivano da 12 paesi del mondo, oltre che da Napoli e dalla Campania, per questa grande festa. A Sottencoppa l’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Per i laboratori, è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail: sottencoppalaboratoricarnevale@gmail.com

Dove si svolge Sottencoppa dal 13 al 17 febbraio 2026

A Piazza Mercato, nei giorni 13,14 e 15 febbraio ci saranno tre giorni di festa con concerti, laboratori e performance, che trasformeranno la città in un palcoscenico vibrante di suoni, colori e cultura. Non mancherà un grande Tendone da Circo allestito in piazza per spettacoli e altre attività. Tutte le attività si svolgeranno tra il Tendone Da Circo in Piazza Mercato, nella Chiesa Di Sant’Eligio in Via S.Eligio 1 (adiacenze Piazza Mercato), nella C hiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato in Piazza Mercato e nel Centro Educativo Le Muse in Piazza Mercato. Da non perdere anche i laboratori per bambine e bambini (14–15 febbraio) con teatro delle ombre, bandiere e vessilli, giochi in legno, arte circense

Sottencoppa, il Carnevale Sonico Napoletano – programma completo

A Sottencoppa l’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti.

Per i laboratori, è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail: sottencoppalaboratoricarnevale@gmail.com

