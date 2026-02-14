Le feste e le sfilate di Carnevale 2026 da non perdere in Campania

Tra i tantissimi eventi del 2026 abbiamo scelto alcune tra le tante feste e sfilate di Carnevale da non perdere in questo periodo in Campania proponendole per singola provincia.

Tante feste e sfilate di Carnevale in Campania dal il 15 e il 17 febbraio 2026 che si svolgono in tutta la nostra regione. Feste bellissime per stare insieme tutti quanti ad ammirare i grandi carri allegorici che oramai si realizzano nelle varie province della Campania. Di seguito una selezione di quelle da non perdere a Napoli e nelle 5 province della Campania.

Eventi di Carnevale a Napoli città

Il Carnevale di Scampia 2026: la più grande e bella festa di Carnevale a Napoli

Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 09:30 inizia la grande e bella festa del 44^ Carnevale di Scampia, il più bello e partecipato carnevale napoletano. La partenza del corteo alle ore 10:00 dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia a Napoli.Il Carnevale di Scampia è sempre organizzato dal GRIDAS, l’associazione creata dal compianto Felice Pignataro, a cui è stata anche intitolata la stazione metro di Scampia della Linea 1, che nel 1983 decise di creare una tradizione in un quartiere senza storia. Una grande festa di tutti e di tutta la città, un evento da non perdere che vede partecipare migliaia di persone e associazioni che arrivano a Scampia da tutta Italia per dar vita ad una bella e grande giornata e ad una colorata e animata sfilata. Al Carnevale di Scampia ci sarà tanta musica con la Banda del GRIDAS, il Frente Murguero italiano con la Murga Baleno, la Kitestramurga, la sBandAssurda e tutte le altre, l’Orchestra giovanile Musica libera Tutti, la FONC da Milano, … e tanti altri ancora. Il 44° Corteo di Carnevale di Scampia partirà alle ore 10:00 dal centro sociale di via Monte Rosa 90/b, e proseguirà per le strade del quartiere fino a Piazza Giovanni Paolo II per una durata prevista circa quattro ore. 44^ Carnevale di Scampia

Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano 2026: Festa e Musica al Mercato e a Municipio

Dal 13 al 17 febbraio 2026 torna a Napoli Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano, la grande festa voluta dal Comune di Napoli per il Carnevale 2026 che si svolgerà tra Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e con il 17 il gran finale del martedì grasso a Piazza Municipio. E quest’anno, dopo tre edizioni e oltre cinquanta artisti che, da tutto il mondo che negli anni hanno partecipato, l’edizione 2026 di Sottencoppa sarà ancora più grande: previsti oltre 80 fra musicisti e performer che arrivano da 12 paesi del mondo, oltre che da Napoli e dalla Campania, per questa grande festa. A Sottencoppa l’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Sottencoppa il Carnevale Sonico Napoletano

il Carnevale di Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village

Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22, 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village

Eventi di Carnevale nella provincia di Napoli

Carnevale 2026 di Vico Equense con sfilate nel centro città e sulle colline

Grande festa a Vico Equense, in costiera sorrentina, dal 15 al 17 febbraio 2026 per i festeggiamenti per il Carnevale 2026. Un evento che durerà tre giorni e che coinvolge il centro città e le varie belle frazioni collinari di Vico come San Vito, Massaquano, Moiano, Arola e Bonea. Il Carnevale 2026 a Vico Equense avrà come tema e si ispirerà al “Jurassic Park” ed è stato promosso dal Comune di Vico Equense ed è inserito tra gli eventi metropolitani della Città Metropolitana di Napoli.La grande festa sarà un’occasione di aggregazione e si articolerà in momenti diversi coinvolgendo sia il centro città che le bellissime frazioni collinari di Vico ed in particolare: A Vico Equense centro Domenica 15 febbraio 2026 – dalle 10 alle 13, in Piazza Marconi, una mattinata dedicata ai più piccoli, tra animazione, giochi e attività “aspettando il Carnevale” e poi Martedì 17 febbraio 2026 – a partire dalle 15:30, la grande sfilata di Carnevale, che attraverserà il centro cittadino da Piazza Marconi a Piazza Umberto I, con carri, maschere e performance ispirate al mondo fantastico dei dinosauri. Poi tante feste nelle frazioni collinari: domenica 15 febbraio dalle ore 18,30 – San Vito/domenica 15 febbraio dalle ore 15.00 – Massaquano /Moiano (lunedì 16 febbraio dalle ore 10.00 la sfilata a tema libero) /Arola (lunedì 16 febbraio dalle ore 15.00)/Bonea (lunedì 16 febbraio dalle ore 15.00) con vari appuntamenti dedicati alla condivisione e al divertimento. Carnevale di Vico Equense e delle colline

Il Carnevale di Palma Campania 2026: un mese di festa e le famose Quadriglie

Al via il Carnevale 2026 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi dal 1 Febbraio al 21 febbraio 2026. E anche quest’anno a Palma Campania si terrà una festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione con tante novità. Di seguito le date e le tappe dei principali eventi già annunciati dalla Fondazione. Il carnevale di Palma Campania è un carnevale storico e presenta alcune tappe significative e attese. Si inizia Domenica 1 Febbraio 2026 con Ratto del Gagliardetto e si prosegue con le attese giornate tipiche del Carnevale che richiamano migliaia di partecipanti come il 7 e 8 febbraio con le sfilate del primo e secondo gruppo delle 9 storiche Quadriglie che avranno un totale di oltre 2.000 protagonisti. Poi attraverso varie tappe si arriva alla grande festa del 17 febbraio, il Martedì Grasso dei Canzonieri che è la grande festa del Carnevale Palmese. Carnevale 2026 a Palma Campania

Eventi di Carnevale nella provincia di Avellino

La grande Festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Al via il Carnevale di Montemarano una delle feste più belle della Campania che si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano dal 14 al 22 Febbraio 2026 coinvolgendo tutto il paese con la sua allegria, musica e tradizioni secolari e richiamando tantissimi visitatori. La prima sfilata del 2026 sarà serale e si terrà sabato 14 febbraio 2026 dalle 22 dopo una giornata piena di eventi. Altre straordinarie sfilate domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 in vari orari sempre dopo giornate piene di eventi da non perdere. La festa si chiude domenica 22 dalle 16 con il corteo del Carnevale morto e la successiva festa di piazza con tanta musica dalle 21,30. Carnevale di Montemarano

La tradizionale Mascarata Serinese MA.BI e la festa del Carnevale a Serino

Nei giorni 1.8, 15 e 17 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa della Mascarata Serinese MA.BI . Un bell’evento con la festa che poi continua fino al 17 febbraio. Dopo la festa del 1 febbraio a Sala di Serino l’8 Febbraio 2026 si continua a San Biagio di Serino (AV), poi il 15 febbraio 2026 ad Avellino all’interno della manifestazione “Cento Carnevali d’Irpinia”. Il 17 febbraio 2026 nel pomeriggio, Sala di Serino diventa il punto d’incontro di tutti i Carnevali. Mascarata Serinese a Serino

Festa della Zeza di Cesinali a Carnevale e sagra Gnocchi e Cotechino con vino gratis

A Cesinali in Irpinia nella valle del Sabato e vicino ad Avellino, Atripalda e a San Michele di Serino torna la Zeza di Cesinali che si terrà nei giorni 8, 14,15 e 17 con un gran Zezone Finale e intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e vino gratis. Un bell’evento di Carnevale che rappresenta una tradizione consolidata nel vasto panorama carnevalesco irpino e che si svolge ogni anno fornendo un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare e usanze che risalgono a molti secoli fa. Anche quest’anno la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona: sarà infatti presente oltre che all’apertura a Cesinali il giorno 8, al Carnevale Atripaldese di sabato 14, alla sfilata del 15 febbraio mattina ad Avellino, e poi sempre il 15 in pomeriggio al carnevale di Altavilla Irpina. La Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026

Eventi di Carnevale nella provincia Caserta

Lo storico Carnevale di Capua con sfilate e eventi gratuiti: programma dei 6 giorni di festa

Ritorna la grande festa del Carnevale di Capua, 139 edizione, uno dei carnevali più belli della Campania che si terrà dal giorno 12 al 17 febbraio 2026 nella bella cittadina dell’entroterra casertano. Anche quest’anno, oltre alle sfilate dei bellissimi carri allegorici il Carnevale di Capua, prevede anche un ricco programma di spettacoli ed eventi gratuiti. Quella di Capua è tra le feste di Carnevale più antiche e famose della Campania e d’Italia perché sembra che le sue origini risalgono al 1886, E quest’anno sono sei giorni di festa, musica e tradizione, dal 12 al 17 febbraio 2026: giornate clou domenica 15 febbraio con una grande festa nel centro storico e poi martedì 17 febbraio Martedì grasso tra sfilate tradizionali dei Carri Allegorici, con partenza da Via Napoli vicino alle mura di cinta. Carnevale di Capua Programma Completo

Grande festa nel casertano per il Carnevale Maddalonese

Quattro giorni di grande festa a Maddaloni dall’8 al 17 febbraio 2026 per l’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese: un bell’evento che fa parte da diversi anni dell’elenco dei Carnevali d’Italia. Una grande e bella festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di attrarre visitatori da tutto il territorio.Organizzato dall’Aps “Carnevale Maddalonese” in sinergia con il Comune di Maddaloni, anche questa 11^edizione sarà un’edizione ricca di colori e allegria con tanti e nuovi carri allegorici, costruiti da volontario durate tutto l’anno, grazie anche ad una collaborazione con i maestri della cartapesta dei carri di Viareggio. Previsti quest’anno varie sfilate e un ricco programma di spettacoli, tutti a titolo gratuito, che coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale. il Carnevale Maddalonese

Eventi di Carnevale nella provincia di Benevento

A Cerreto Sannita tre giorni di grande festa per il Carnevale Cerretese 2026

Anche quest’anno grande festa a Cerreto Sannita, nel beneventano, per il Carnevale Cerretese 2026 che si terrà nei giorni 8 – 15 – 17 Febbraio 2026. Un evento a cura della Pro Loco Cominium con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Una tradizione di lungo corso che parte dagli anni ’80 e arriva ai giorni nostri. Un intero paese in festa che si colora e si anima a ritmo di musica. Una bella manifestazione che torna dopo il successo delle scorse edizioni e che animerà tutto il paese tra colori e musica. Ed anche quest’anno ci sarà la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine come San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca che sfileranno insieme ai carri allegorici creati dai maestri di Cerreto. Il programma in dettaglio sul nostro post.

Eventi di Carnevale nella provincia di Salerno

Gran Carnevale di Maiori ed i suoi spettacolari Carri Allegorici: il carnevale in Costiera Amalfitana

Dal giorno 8 al giorno 22 Febbraio 2026 si terrà a Maiori, in Costiera Amalfitana, la grande festa della 52° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura. Quest’anno il tema scelto è il “Il Sogno”, che ispirerà carri allegorici in cartapesta, costumi, scenografie e coreografie dei gruppi partecipanti. Un tema che vuole trasportare il pubblico in un mondo sospeso tra fantasia e realtà per “raccontare desideri, speranze e immaginazione” sorprendendo i partecipanti con spettacoli e scenografie mozzafiato. Gran Carnevale di Maiori

Saint Valentine in Love: Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca e festa Innamorati a San Valentino Torio

Anche quest’anno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio in provincia di Salerno. Da mercoledì 11 febbraio a domenica 15 febbraio 2026 si terrà infatti la decima edizione di Saint Valentine in Love, una manifestazione che celebra l’amore attraverso un ricco programma di eventi religiosi, culturali e gastronomici. La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere, la 43^ Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con 5 giorni di eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme. Saint Valentine in Love:

Il “Carnevale del Golfo” nel Golfo di Policastro con eventi e sfilate a Sapri e a Policastro

Grande festa quest’anno nel Golfo di Policastro per il “Carnevale del Golfo” con le due Pro Loco che si sono unite per organizzare questa bella festa. Previsti due appuntamenti a Sapri e uno a Policastro Bussentino, per una bella festa in maschera che coinvolgerà il territorio più a sud di Salerno. Si inizia l’8 febbraio a Policastro, e si prosegue domenica 15 e martedì 17 a Sapri ed è ancora possibile partecipare per sfilare iscrivendosi presso una delle due Proloco organizzatrici. Il “Carnevale del Golfo” a Policastro e Sapri

La Zeppolata di Carnevale a Valva con la sfilata carnevalesca e degustazione

Domenica 15 febbraio 2026 a Valva, nel salernitano si terrà l’ottava edizione della grande festa della Zeppolata di Carnevale una bella festa dedicata al Carnevale e alle zeppole dolci della tradizione valvese. La festa inizia alle 15 e ci sarà una bella sfilata carnevalesca, e poi giochi, animazione e spettacoli, con una atmosfera di allegria e condivisione.Non mancheranno momenti di degustazione delle zeppole dolci della tradizione di Valva. Zeppolata di Carnevale a Valva

