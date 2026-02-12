Cosa fare a Carnevale in Campania: Montemarano 2026 tra tarantella e cortei mascherati

Ph Facebook Carnevale di Montemarano

Anche quest’anno ritorna lo storico Carnevale di Montemarano, ‘il Carnevale delle Culture’ una tradizione secolare che si tramanda di padre in figlio e che rende questa festa davvero unica. Un evento che coinvolge tutta la comunità del borgo irpino con la tradizionale Tarantella Montemaranese

Al via il Carnevale di Montemarano 2026 una delle feste più belle della Campania che si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano dal 14 al 22 Febbraio 2026 coinvolgendo tutto il paese con la sua allegria, musica e tradizioni secolari e richiamando tantissimi visitatori.

E al Carnevale di Montemarano ci sarà naturalmente tanta musica guidata dalla famosa scuola di Tarantella di Montemarano. Le date di quest’anno da non perdere sono le seguenti:

La prima sfilata del 2026 sarà serale e si terrà sabato 14 febbraio 2026 dalle 22 dopo una giornata piena di eventi.

Altre straordinarie sfilate domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 in vari orari sempre dopo giornate piene di eventi da non perdere.

La festa si chiude domenica 22 dalle 16 con il corteo del Carnevale morto e la successiva festa di piazza con tanta musica dalle 21,30.

L’evento è organizzato dal Comune di Montemarano con tante associazioni locali e coinvolgerà tutti i cittadini, grandi e piccoli, che saranno per le strade del paese in maschera per ballare la tarantella, regina delle musiche di questo bellissimo carnevale.

La festa e le sfilate sono guidate dal “Caporabballo” (il capo del ballo), con il suo tipico vestito bianco, il mantellino rosso, e il un bastone, simbolo dell’autorità. Nelle tipiche sfilate del Carnevale di Montemarano anche altre figure tradizionali come “O Pezzaro”, il “Vecchio”, la “Pacchiana”, e tante altre maschere tipiche che hanno reso famosa la festa negli anni.

Per tutto il periodo sarà allestita la piazza del gusto con stand enogastronomici in piazza mercato dove degustare le ricette tipiche del posto in abbinamento ai buoni vini delle cantine del territorio.

Una festa molto antica il Carnevale di Montemarano

Di seguito il programma delle belle giornate di festa per il Carnevale 2026, a Montemarano (AV) che, sembra risalga agli anni 1793-1794, perché è stato ritrovato un documento in cui si attesta che Don Pasquale Toni, il Canonico dell’epoca, durante il Carnevale, “teneva pubblici balli in casa sua, ove egli faceva da capoballanno con llommini e donne, e lo stesso ha fatto anche in seguito fuori dal Carnevale, nei giorni festivi e solenni, con scandalo di tutta la gente radunata in casa sua”.

Il programma completo del Carnevale di Montemarano 2026

