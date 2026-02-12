Carnevale 2026 di Vico Equense con sfilate nel centro città e sulle colline

Foto di Alfred Franz

3 giorni di festa per il Carnevale 2026 di Vico Equense, sulla costiera sorrentina, una grande festa di creatività e partecipazione che coinvolge il centro città e le varie frazioni collinari di Vico

Grande festa a Vico Equense, in costiera sorrentina, dal 15 al 17 febbraio 2026 per i festeggiamenti per il Carnevale 2026. Un evento che durerà tre giorni e che coinvolge il centro città e le varie belle frazioni collinari di Vico come San Vito, Massaquano, Moiano, Arola e Bonea.

Il Carnevale 2026 a Vico Equense avrà un tema e si ispirerà al “Jurassic Park” ed è stato promosso dal Comune di Vico Equense ed è inserito tra gli eventi metropolitani della Città Metropolitana di Napoli.

La grande festa sarà un’occasione di aggregazione e si articolerà in momenti diversi coinvolgendo sia il centro città che le bellissime frazioni collinari di Vico. Di seguito le date degli eventi 2026:

Eventi a Vico Equense centro:

Domenica 15 febbraio 2026 – dalle 10 alle 13, in Piazza Marconi, una mattinata dedicata ai più piccoli , tra animazione, giochi e attività “aspettando il Carnevale”;

– dalle 10 alle 13, in Piazza Marconi, una , tra animazione, giochi e attività “aspettando il Carnevale”; Martedì 17 febbraio 2026 – a partire dalle 15:30, la grande sfilata di Carnevale, che attraverserà il centro cittadino da Piazza Marconi a Piazza Umberto I, con carri, maschere e performance ispirate al mondo fantastico dei dinosauri.

Eventi che si svolgeranno nelle frazioni collinari:

domenica 15 febbraio – dalle ore 18,30 – San Vito

– dalle ore 18,30 – domenica 15 febbraio – dalle ore 15.00 – Massaquano

– dalle ore 15.00 – lunedì 16 febbraio – dalle ore 10.00 la sfilata a tema libero – Moiano

– dalle ore 10.00 la sfilata a tema libero – lunedì 16 febbraio – dalle ore 15.00 – Arola

– dalle ore 15.00 – lunedì 16 febbraio – dalle ore 15.00 – Bonea

con vari appuntamenti dedicati alla condivisione e al divertimento.

Una bella festa collettiva tra immaginazione, gioco e partecipazione che trasformerà Vico Equense in uno spazio di meraviglia e allegria collettiva. Un Carnevale con un programma inclusivo, colorato, che animerà sia cuore della città che le varie comunità parrocchiali delle vicine colline.

Maggiori informazioni – Carnevale di Vico Equense 2026

