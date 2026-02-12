A San Valentino visite guidate gratuite alle Terme Romane di via Terracina

© Napoli da Vivere

Per San Valentino due giorni di apertura e visite guidate gratuite al complesso termale romano di Fuorigrotta a cura dei volontari del Gruppo archeologico napoletano

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 si terranno delle visite guidate gratuite al complesso archeologico delle Terme Romane di Via Terracina organizzate dai volontari del GAN, il Gruppo archeologico napoletano. Nei due giorni ci saranno 3 turni di visita alle ore 10.00 -11.00 e 12,00, con apertura gratuita agli orari stabiliti con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del Gan. Si potrà camminare tra i resti di quello che fu un luogo di benessere e bellezza, fino a trovarci al cospetto di Poseidone e Anfitrite nel giorno delle loro nozze.

Come arrivare alle Terme Romane di Fuorigrotta

Il punto d’incontro è all’ingresso del complesso che è in via Terracina, di fronte al civico 429 perché le Terme sono poste all’interno della Facoltà d’Ingegneria della Federico II di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta. Le terme romane sono raggiungibili facilmente anche con i mezzi pubblici e con la Metro linea 2 per Campi Flegrei o con la Ferrovia Cumana per la Mostra: le fermate sono poste entrambe a circa 1 km dal complesso.

Gli incontri di sabato e domenica sono una bella occasione per conoscere un complesso archeologico importante che si trova in piena città, che veniva alimentato dall’acqua che giungeva dal grande acquedotto del Serino, nell’avellinese, e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli, servendo allo stesso tempo, anche le grandi terme di Agnano.

Le Terme Romane di Via Terracina a Napoli

Il Complesso termale romano è stato ritrovato nel 1939 in un discreto stato di conservazione durante i lavori per la costruzione della Mostra d’Oltremare. Le terme risalgono alla prima metà del II sec.d.C. e, in origine, si sviluppavano su più livelli ed erano alimentate dall’acquedotto del Serino.

Durante gli scavi sono emerse importanti pavimentazioni a mosaico sul tema dell’incontro e delle successive nozze tra Poseidon ed Anfitrite a cui partecipa tutto l’universo marino. L’ingresso originario era dalla parte opposta a quello attuale. Oggi entrando nel complesso si trovano sulla destra alcune tabernae, mentre sulla sinistra una sala rettangolare che fungeva da apodyterium (spogliatoio) anch’essa con pavimento a mosaico che riporta una nereide seduta sulla coda di un tritone. Si arriva poi nel frigidarium, dove c’è un pavimento mosaicato raffigurante un corteo di animali. Si trova ancora in discrete condizioni l’area dei vani caldi dove sono visibili le intercapedini al di sotto dei pavimenti (hyppocausta) e lungo le pareti: in fondo c’è il calidarium. I frequentatori, grazie alle aperture fra le sale, potevano scegliere il percorso che più preferivano.

La strada romana verso Agnano e le altre terme romane

Alle spalle del complesso di via Terracina vi sono tracce del basolato dell’antica strada romana che andava verso Agnano e che è stata ritrovata durante i lavori per la costruzione della Mostra d’oltremare. Ad Agnano, poi esiste un grosso complesso termale, talvolta visitabile, composto da uno stabilimento disposto su sette livelli risalente al 117-138 d.C.

Visite alle Terme di via Terracina: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 con turni di visita ore 10, 11 e 12.

con turni di visita ore 10, 11 e 12. Dove: Complesso Termale Romano di via Terracina 236, Napoli

Complesso Termale Romano di via Terracina 236, Napoli Prezzo biglietto: Gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Contatti e informazioni: GAN Gruppo Archeologico Napoletano

