Sagre e Feste di Carnevale in Campania nel weekend dal 12 al 17 febbraio 2026

Sagre e di Carnevale in Campania dal 12 al 17 febbraio 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Chocoliamo: a Napoli la Fiera del buon Cioccolato, a Chiaia, nei giorni di San Valentino

Dall’11 al 15 febbraio 2026 a Chiaia, nel centro di Napoli, arriva Chocoliamo la Fiera del buon Cioccolato che trasformerà Piazza San Pasquale in un vero paradiso per gli amanti del cioccolato e dei dolci, proprio durante il periodo di San Valentino. Nel cuore elegante di Napoli, Chocoliamo offrirà ai visitatori stand golosi ricchi di creazioni artigianali, show cooking, dolcezze di ogni tipo e un’atmosfera che profuma d’amore. Che San Valentino sarebbe senza cioccolato? San Valentino dal gusto speciale

Inizia il Carnevale di Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village

Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22, 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village

La grande Festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Al via il Carnevale di Montemarano 2026 una delle feste più belle della Campania che si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano dal 14 al 22 Febbraio 2026 coinvolgendo tutto il paese con la sua allegria, musica e tradizioni secolari e richiamando tantissimi visitatori. E al Carnevale di Montemarano ci sarà naturalmente tanta musica guidata dalla famosa scuola di Tarantella di Montemarano. Prima sfilata sabato 14 e altre il 15, 16 e 17 febbraio 2026 in vari orari. La festa si chiude domenica 22 dalle 16 con il corteo del Carnevale morto. Carnevale di Montemarano

Gran Carnevale di Maiori ed i suoi spettacolari Carri Allegorici: programma del carnevale in Costiera Amalfitana

Dal giorno 8 al giorno 22 Febbraio 2026 si terrà a Maiori, in Costiera Amalfitana, la grande festa della 52° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura. Quest’anno il tema scelto è il “Il Sogno”, che ispirerà carri allegorici in cartapesta, costumi, scenografie e coreografie dei gruppi partecipanti. Un tema che vuole trasportare il pubblico in un mondo sospeso tra fantasia e realtà per “raccontare desideri, speranze e immaginazione” sorprendendo i partecipanti con spettacoli e scenografie mozzafiato. Gran Carnevale di Maiori

Fiera del Vintage a Caserta edizione Carneval in Love: Antiquariato, Collezionismo e tanto altro

Si terrà da sabato 14 a domenica 15 febbraio dalle 10 alle 20, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, una nuova edizione speciale dal titolo Carneval in Love della Fiera del Vintage. Previsti spazi per Antiquariato e modernariato, con stand di auto e moto d’epoca e una novità con un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo. Presenti 300 espositori in un’area al coperto di 8.000 mq di esposizione suddivisa in aree tematiche, con un’ampia area food e parcheggio esterno per 2.000 posti. Fiera del Vintage a Caserta

Saint Valentine in Love: Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca e festa degli Innamorati a San Valentino Torio

Anche quest’anno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio in provincia di Salerno Da mercoledì 11 febbraio a domenica 15 febbraio 2026 per la decima edizione di Saint Valentine in Love, una manifestazione che celebra l’amore attraverso un ricco programma di eventi religiosi, culturali e gastronomici. La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con 5 giorni di eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme.Saint Valentine in Love inizia da mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand e continua per tutta la settimana. La 43^ Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, Saint Valentine in Love,

Lo storico Carnevale di Capua con sfilate e eventi gratuiti: programma dei 6 giorni di festa

Ritorna la grande festa del Carnevale di Capua, 139 edizione, uno dei carnevali più belli della Campania che si terrà dal giorno 12 al 17 febbraio 2026 nella bella cittadina dell’entroterra casertano. Anche quest’anno, oltre alle sfilate dei bellissimi carri allegorici il Carnevale di Capua, prevede anche un ricco programma di spettacoli ed eventi gratuiti. Quella di Capua è tra le feste di Carnevale più antiche e famose della Campania e d’Italia perché sembra che le sue origini risalgono al 1886, E quest’anno sono sei giorni di festa, musica e tradizione, dal 12 al 17 febbraio 2026: giornate clou domenica 15 febbraio con una grande festa nel centro storico e poi martedì 17 febbraio Martedì grasso tra sfilate tradizionali dei Carri Allegorici, con partenza da Via Napoli vicino alle mura di cinta. Carnevale di Capua Programma Completo

Il Carnevale di Palma Campania 2026: un mese di festa e le famose Quadriglie

Al via il Carnevale 2026 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi dal 1 Febbraio al 21 febbraio 2026. E anche quest’anno a Palma Campania si terrà una festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione con tante novità. Di seguito le date e le tappe dei principali eventi già annunciati dalla Fondazione. Il carnevale di Palma Campania è un carnevale storico e presenta alcune tappe significative e attese. Si inizia Domenica 1 Febbraio 2026 con Ratto del Gagliardetto e si prosegue con le attese giornate tipiche del Carnevale che richiamano migliaia di partecipanti come il 7 e 8 febbraio con le sfilate del primo e secondo gruppo delle 9 storiche Quadriglie che avranno un totale di oltre 2.000 protagonisti. Poi attraverso varie tappe si arriva alla grande festa del 17 febbraio, il Martedì Grasso dei Canzonieri che è la grande festa del Carnevale Palmese. Carnevale 2026 a Palma Campania

Festa della Zeza di Cesinali a Carnevale e sagra Gnocchi e Cotechino con vino gratis

A Cesinali in Irpinia nella valle del Sabato e vicino ad Avellino, Atripalda e a San Michele di Serino torna la Zeza di Cesinali che si terrà nei giorni 8, 14,15 e 17 con un gran Zezone Finale e intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e vino gratis. Un bell’evento di Carnevale che rappresenta una tradizione consolidata nel vasto panorama carnevalesco irpino e che si svolge ogni anno fornendo un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare e usanze che risalgono a molti secoli fa. Anche quest’anno la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona: sarà infatti presente oltre che all’apertura a Cesinali il giorno 8, al Carnevale Atripaldese di sabato 14, alla sfilata del 15 febbraio mattina ad Avellino, e poi sempre il 15 in pomeriggio al carnevale di Altavilla Irpina. La Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026

Il “Carnevale del Golfo” nel Golfo di Policastro con eventi e sfilate a Sapri e a Policastro

Grande festa quest’anno nel Golfo di Policastro per il “Carnevale del Golfo” con le due Pro Loco che si sono unite per organizzare questa bella festa. Previsti due appuntamenti a Sapri e uno a Policastro Bussentino, per una bella festa in maschera che coinvolgerà il territorio più a sud di Salerno. Si inizia l’8 febbraio a Policastro, e si prosegue domenica 15 e martedì 17 a Sapri ed è ancora possibile partecipare per sfilare iscrivendosi presso una delle due Proloco organizzatrici. Il “Carnevale del Golfo” a Policastro e Sapri

La tradizionale Mascarata Serinese MA.BI e la festa del Carnevale a Serino

Nei giorni 1.8, 15 e 17 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa della Mascarata Serinese MA.BI . Un bell’evento con la festa che poi continua fino al 17 febbraio. Dopo la festa del 1 febbraio a Sala di Serino l’8 Febbraio 2026 si continua a San Biagio di Serino (AV), poi il 15 febbraio 2026 ad Avellino all’interno della manifestazione “Cento Carnevali d’Irpinia”. Il 17 febbraio 2026 nel pomeriggio, Sala di Serino diventa il punto d’incontro di tutti i Carnevali. Mascarata Serinese a Serino

Grande festa nel casertano per il Carnevale Maddalonese

Quattro giorni di grande festa a Maddaloni dall’8 al 17 febbraio 2026 per l’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese: un bell’evento che fa parte da diversi anni dell’elenco dei Carnevali d’Italia. Una grande e bella festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di attrarre visitatori da tutto il territorio.Organizzato dall’Aps “Carnevale Maddalonese” in sinergia con il Comune di Maddaloni, anche questa 11^edizione sarà un’edizione ricca di colori e allegria con tanti e nuovi carri allegorici, costruiti da volontario durate tutto l’anno, grazie anche ad una collaborazione con i maestri della cartapesta dei carri di Viareggio. Previsti quest’anno varie sfilate e un ricco programma di spettacoli, tutti a titolo gratuito, che coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale. il Carnevale Maddalonese

A Cerreto Sannita tre giorni di grande festa per il Carnevale Cerretese 2026

Anche quest’anno grande festa a Cerreto Sannita, nel beneventano, per il Carnevale Cerretese 2026 che si terrà nei giorni 8 – 15 – 17 Febbraio 2026. Un evento a cura della Pro Loco Cominium con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Una tradizione di lungo corso che parte dagli anni ’80 e arriva ai giorni nostri. Un intero paese in festa che si colora e si anima a ritmo di musica. Una bella manifestazione che torna dopo il successo delle scorse edizioni e che animerà tutto il paese tra colori e musica. Ed anche quest’anno ci sarà la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine come San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca che sfileranno insieme ai carri allegorici creati dai maestri di Cerreto. Il programma in dettaglio sul nostro post.

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di febbraio a Napoli

Anche per febbraio 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

