Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca e Festa degli Innamorati a San Valentino Torio

Sagra della Purpett e Pastenaca e Festa di San Valentino nella città degli Innamorati, San Valentino Torio per la decima edizione di Saint Valentine in Love

Anche quest’anno tanti giorni di festeggiamenti a San Valentino Torio in provincia di Salerno. Da mercoledì 11 febbraio a domenica 15 febbraio 2026 si terrà infatti la decima edizione di Saint Valentine in Love, una manifestazione che celebra l’amore attraverso un ricco programma di eventi religiosi, culturali e gastronomici.

La città degli Innamorati si riempirà di eventi con stand, percorsi dell’amore e una bella sagra da non perdere, la 43° Sagra d’a Purpetta e’ Pastenaca. Saint Valentine in Love, è una festa che coinvolgerà tutta la cittadina di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, con 5 giorni di eventi, civili e religiosi, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme.

Saint Valentine in Love dall’ 11 al 15 febbraio 2025, per la festa degli innamorati

Anche quest’anno due feste da non perdere a San Valentino Torio:

Saint Valentine in Love inizia da mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand che saranno posizionati tra Viale Unità D’Italia, Piazza Spera,Corso Umberto 1. In serata avverrà il corteo tra gli espositori e alle 20 l’ intronizzazione della Statua di San Valentino sul cuore gigante posto in piazza Amendola. Gli stand rimarranno aperti tutte le sere dalle 18 dal giorno 11 al giorno 15 febbraio. Previsti numerosi eventi musicali quasi tutte le sere che troverete sul programma di dettaglio.

La 43° Sagra d'a Purpetta e' Pastenaca è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, in Piazza Spera – San Valentino Torio, dalle ore 18.00 e si terrà a cura della Azione Cattolica della parrocchiale . La Purpetta e' Pastenaca, è una tradizionale polpetta a base di carote preparata secondo un'antica ricetta. Gli utili della Sagra saranno devoluti in beneficenza. Sabato 14 dalle ore 19 esibizioni di vari gruppi musicali folcloristici con canti e balli popolari per le strade e nelle piazze del centro storico: A Paranz Do Tramuntan – Via Toledo – Tutta N'ata Band – Time dream Music – Johnny Gallo. Domenica15 febbraio dalle ore 09.30 Sfilata Sbandieratori e Trombonieri di Cava dei Tirreni per le strade della Città. Dalle ore 18.00 Piazza Spera 43° Sagra della Purpett e' Pastena-ca Apertura stand nel percorso enogastronomico in via degli Innamorati. Dalle ore 20.00 Esibizione di vari gruppi musicali folcloristici con canti popolari per le strade e nelle piazze del centro storico. Alle 22.30 traslazione della statua di San Valentino dalla Chiesa Parrocchiale in piazza Amendola alla Cappella Gentilizia Capece Minutolo a Lui dedicata in piazza Santa Croce. A seguire raduno dei giovani innamorati con Flash Mob e lancio di palloncini colorati. Fuochi d'artificio a cura di Pirotecnica Cavour.

La città sarà per tutta la festa piena di stand eno-gastronomici e artigianali e ci saranno percorsi dedicati ai partecipanti che vogliono visitare la città e poi le tante Luminarie a Tema dell’amore disposte tra piazze e strade. Non mancheranno tanti eventi musicali, balli e presentazioni di libri sul tema dell’amore. Tutta la manifestazione è gratuita e aperta a tutti.

Tutti i numerosi eventi civili previsti nei giorni dal 11 al 15 febbraio 2026 per la festa sono riportati, girono per giorno sulla pagina Facebook Ufficiale alla voce PROGRAMMA CIVILE.

