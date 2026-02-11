Fiera del Vintage Caserta 2026: antiquariato, vinili e area retrogames (14–15 febbraio)

A San Marco Evangelista, a Caserta Sud, una edizione speciale dal titolo Carneval in Love per la Fiera del Vintage con zone dedicate all’antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e anche stand di auto e moto d’epoca. Grande novità un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo

Si terrà da sabato 14 a domenica 15 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, una nuova edizione speciale dal titolo Carneval in Love della Fiera del Vintage, con ampi spazi dedicati all’Antiquariato e modernariato, con stand di auto e moto d’epoca e una novità con un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo

Una bella fiera che si svolge da tempo e ci presenta una edizione speciale Carneval in Love e che ospita almeno 300 espositori in un’area al coperto di ben 8.000 mq di esposizione suddivisa in tante aree tematiche e con un’ampia area food.

Non manca anche uno spazio esterno per 2.000 posti auto ed anche un Deejay Set. Per la prima volta ci sarà anche un’area dedicata alle auto e moto d’epoca.

La Fiera del Vintage e dell’Antiquariato con una novità

Alla Fiera del Vintage ci saranno varie aree tematiche dedicate all’Abbigliamento, Antiquariato, Artigianato, Auto, moto e ricambi d’epoca, Collezionismo, Giocattoli, Libri, Modernariato e Vinili anche una grande novità di questa edizione. Alla Fiera del Vintage arriva infatti un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo. Uno spazio esclusivo pensato per appassionati e collezionisti con console storiche, videogiochi iconici, giocattoli vintage, modellini, pezzi da collezione e rarità introvabili.

La Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato è un appuntamento che riscuote sempre un grande successo di pubblico, grazie soprattutto alla qualità degli oltre 300 espositori che portano in fiera, oggetti di grande fascino.

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage edizione Carneval in love

La Fiera del Vintage Caserta è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione

è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione Apertura : sabato 14 a domenica 15 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 20:00.

: sabato 14 a domenica 15 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso alla Fiera 3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free

3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free Maggiori Informazioni Info 0823.1766542 – 3511763590 wp – Fiera del Vintage

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.