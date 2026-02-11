MenuMenu

Fiera del Vintage Caserta 2026: antiquariato, vinili e area retrogames (14–15 febbraio)

Ph-Facebook-Fiera-del-Vintage-Caserta-1.jpg

A San Marco Evangelista, a Caserta Sud, una edizione speciale dal titolo Carneval in Love per la Fiera del Vintage con zone dedicate all’antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e anche stand di auto e moto d’epoca. Grande novità un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo

 

 

Si terrà da sabato 14 a domenica 15 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, una nuova edizione speciale dal titolo Carneval in Love della Fiera del Vintage, con ampi spazi dedicati all’Antiquariato e modernariato, con stand di auto e moto d’epoca e una novità con un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

Una bella fiera che si svolge da tempo e ci presenta una edizione speciale Carneval in Love e che ospita almeno 300 espositori in un’area al coperto di ben 8.000 mq di esposizione suddivisa in tante aree tematiche e con un’ampia area food.

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

Non manca anche uno spazio esterno per 2.000 posti auto ed anche un Deejay Set. Per la prima volta ci sarà anche un’area dedicata alle auto e moto d’epoca.

La Fiera del Vintage e dell’Antiquariato con una novità

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

Alla Fiera del Vintage ci saranno varie aree tematiche dedicate all’Abbigliamento, Antiquariato, Artigianato, Auto, moto e ricambi d’epoca, Collezionismo,  Giocattoli, Libri, Modernariato e Vinili anche una grande novità di questa edizione. Alla Fiera del Vintage arriva infatti un’area interamente dedicata a Games, Retrogames, Giocattoli e Modellismo. Uno spazio esclusivo pensato per appassionati e collezionisti con console storiche, videogiochi iconici, giocattoli vintage, modellini, pezzi da collezione e rarità introvabili.

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

La Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato è un appuntamento che riscuote sempre un grande successo di pubblico, grazie soprattutto alla qualità degli oltre 300 espositori che portano in fiera, oggetti di grande fascino.

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage  edizione Carneval in love

  • La Fiera del Vintage Caserta è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione
  • Apertura: sabato 14 a domenica 15 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 20:00.
  • Ingresso alla Fiera 3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free
  • Maggiori Informazioni Info 0823.1766542 – 3511763590 wp – Fiera del Vintage

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


scroll to top
Send this to a friend