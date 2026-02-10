Come gli uccelli: in scena il capolavoro di Wajdi Mouawad al Teatro Bellini

Come gli uccelli Ph Giuseppe Distefano

La grande Storia del Medio Oriente che si intreccia con le vite intime di una famiglia e di due giovani innamorati. Un amore nato a New York tra un ragazzo ebreo e una ragazza palestinese. Un racconto che attraversa Israele, Palestina, Europa, scava nel passato e torna a colpire il presente. Spettacolo vincitore del Premio UBU 2024 come miglior testo straniero messo in scena da una compagnia italiana.

Dal 10 al 15 febbraio 2026 sulle scene del Teatro Bellini di Napoli ci sarà “Come gli uccelli”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Un’opera intensa e profonda del drammaturgo Wajdi Mouawad che porta sul palcoscenico una narrazione che intreccia le tensioni del presente con le radici più intime della cultura europea.

Un testo in cui si tessono tematiche quali la storia, l’identità, l’amore e il conflitto, e che restituisce una narrazione di rara intensità e di straordinaria attualità, in grado di stimolare una profonda riflessione sul nostro tempo.

In Germania, prima della pandemia, il testo era in 16 grandi teatri e in Francia è stato un vero e proprio “caso”

Originariamente intitolato Tous des oiseaux, l’opera ha riscosso un successo straordinario in numerosi Paesi prima della pandemia ed oggi vanta già numerose traduzioni e messinscene in tutta Europa.

L’allestimento italiano, curato dalla compagnia Il Mulino di Amleto, lo riporta alla sua vocazione internazionale, grazie alla traduzione di Monica Capuani e alla regia di Marco Lorenzi. Un ottimo cast creato ad hoc con attori italiani ed attori provenienti da altri paesi, con un’eterogeneità linguistica e culturale contribuisce rendere Come gli uccelli non solo uno spettacolo, ma un vero e proprio evento culturale, capace di interrogare il pubblico e di lasciare un segno indelebile nella scena teatrale contemporanea. Da non perdere

Teatro Bellini – Napoli – Prezzi: da 18 a 30 euro più prevendite

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.