Gran Carnevale di Maiori 2026 e gli spettacolari Carri Allegorici: programma in Costiera Amalfitana (8–22 febbraio)

Grande festa a Maiori per il 52° Gran Carnevale Maiorese il carnevale della Costiera Amalfitana. Anche quest’anno oltre ai magnifici carri allegorici ci saranno tanti eventi gratuiti come spettacoli di fuochi pirotecnici, spettacoli musicali per grandi e bambini e tanto altro.

Dal giorno 8 al giorno 22 Febbraio 2026 si terrà a Maiori, in Costiera Amalfitana, la grande festa della 52° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura.

Quest’anno il tema scelto è il “Il Sogno”, che ispirerà carri allegorici in cartapesta, costumi, scenografie e coreografie dei gruppi partecipanti. Un tema che vuole trasportare il pubblico in un mondo sospeso tra fantasia e realtà per “raccontare desideri, speranze e immaginazione” sorprendendo i partecipanti con spettacoli e scenografie mozzafiato.

Le sfilate dei Carri Allegorici sul lungomare di Maiori

Previste tre sfilate dei carri allegorici e poi spettacoli musicali, eventi culturali e iniziative per ragazzi che animeranno il grande evento fino al 22 febbraio. Le imperdibili sfilate si terranno come sempre sul il lungomare di Maiori, in tre date: nei giorni 15, 17 e 22 febbraio 2026.

Il giorno 15 e il 22 febbraio 2026 i carri sfileranno di mattina dalle 11.30 alle 13.00 e di pomeriggio dalle 15.30 alle 20.00 e nei due giorni, alle 18.00 ci sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia. Il 17 febbraio 2026, la sfilata del Martedì Grasso ci sarà dalle 16.30 alle 20.00. Il 22 febbraio, con l’ultima grande sfilata sarà anche la chiusura ufficiale del Carnevale.

Programma di Massima – 52^ Gran Carnevale di Maiori

Per la 52ª edizione del Carnevale a Maiori ci saranno anche tanti eventi collaterali previsti in un fitto programma che troverete di seguito. (consultare la pagina ufficiale per eventuali variazioni). La partecipazione a questi eventi è libera e gratuita.

8 FEBBRAIO

ORE 10:00 – LUNGOMARE AMENDOLA – INAUGURAZIONE MOSTRA DIFFUSA DEL GRAN CARNEVALE MAIORESE – “Passione Senza Tempo”

14 FEBBRAIO

ORE 18:00 -CORSO REGINNA – IL BATTITO DEL CARNEVALE • VIDEO MAPPING 3D – Luci e maschere nel cuore della città con il live di DANIELE VITALE SAX

15 FEBBRAIO

ORE 11:30 – da VIA NUOVA CHIUNZI – Sfilata CARRI ALLEGORICI

ORE 15:30 – da incrocio VIA N. CHIUNZI al PORTO TURISTICO – Sfilata CARRI ALLEGORICI e GRUPPI di PARATA

ORE 18:00 – CORSO REGINNA – IL BATTITO DEL CARNEVALE • VIDEO MAPPING 3D – Luci e maschere nel cuore della città

ORE 18:00 – VIALE A MARE DI SFILATA – SPETTACOLO PIROTECNICO

ORE 19:30 – ANFITEATRO PORTO TURISTICO – Esibizioni PALCO GRUPPI di PARATA

16 FEBBRAIO

ORE 16:30 – TEATRO DEL CARNEVALE HOTEL PIETRA DI LUNA – LE MASCHERINE – INGRESSO GRATUITO – a cura dell’associazione Dancing in the Moonlight

17 FEBBRAIO.

ORE 15:30 – da LUNGOMARE CAPONE al PORTO TURISTICO – Sfilata CARRI ALLEGORICI e GRUPPI di PARATA

ORE 19:30 – ANFITEATRO PORTO TURISTICO – Esibizioni PALCO GRUPPI di PARATA

21 FEBBRAIO

ORE 16:30 – MEETING POINT: PIAZZA RAFFAELE D’AMATO – MAIORI PORTE APERTE – urban trekking escursionistico, ricreativo e musicale folkloristico a cura del Forum del glovani ed Hiking The Amalfi Coast info prenotazioni: +39 3337029771- •39 366 9313804

ORE 17:30 – PALAZZO MEZZACAPO – SE LO SAI RISPONDI – “il sogno è fantasia” – a cura dell’associazione Papersera

ORE 21:00 – ANFITEATRO PORTO TURISTICO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 il più grande live show nazionale dedicato agli anni *90 – evento gratuito

22 FEBBRAIO

ORE 11:30 – da VIA NUOVA CHIUNZI – Sfilata CARRI ALLEGORICI e GRUPPI di PARATA

ORE 15:30 – da incrocio VIA N. CHIUNZI al PORTO TURISTICO – Sfilata CARRI ALLEGORICI e GRUPPI di PARATA

ORE 18:00 – VIALE A MARE DI SFILATA – SPETTACOLO PIROTECNICO

ORE 19:30 – ANFITEATRO PORTO TURISTICO – Esibizioni PALCO GRUPPI di PARATA & PREMIAZIONI

Maggiori informazioni – Gran Carnevale di Maiori

