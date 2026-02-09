Chocoliamo a Chiaia: la Fiera del Cioccolato nei giorni di San Valentino

Ph Facebook Chocoland

Arriva a Napoli Chocoliamo, il paradiso del cioccolato e dei dolci a Piazza San Pasquale a Chiaia nei giorni di San Valentino. Una festa per i golosi di tutte le età che avranno l’occasione unica di scoprire le creazioni dei produttori italiani

Dall’11 al 15 febbraio 2026 a Chiaia, nel centro di Napoli, arriva Chocoliamo la Fiera del buon Cioccolato che trasformerà Piazza San Pasquale in un vero paradiso per gli amanti del cioccolato e dei dolci, proprio durante il periodo di San Valentino. Nel cuore elegante di Napoli, Chocoliamo offrirà ai visitatori stand golosi di creazioni artigianali, show cooking, dolcezze di ogni tipo e un’atmosfera che profuma d’amore.

A Napoli un San Valentino dal gusto speciale

Quest’anno si potrà sorprendere la persona che si ama con un’esperienza diversa dal solito: tra il profumo di cioccolato che avvolge l’aria, cuori che si sciolgono e sorrisi che si moltiplicano. Chocoliamo è il luogo perfetto per passeggiare mano nella mano, condividere un assaggio, sporcarsi le dita di cioccolato e ridere insieme come bambini. Perché, si sa, un cioccolato è buono, ma condiviso è ancora più dolce.

E, oltre a tanti stand ricchi di buoni prodotti artigianali, i visitatori potranno partecipare a workshop e dimostrazioni guidate da esperti, scoprendo i segreti della lavorazione del cioccolato. Un bell’evento, organizzato da D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani e con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli e della Bcc Napoli, che riunisce i migliori produttori di cioccolato e dolci da tutta Italia. Tra le specialità da gustare non mancheranno cuori di cioccolato, praline, macaron, nudi, churros, pancake, dolci siciliani, liquirizia e caramelle, tutte realizzate con ingredienti di alta qualità e cura artigianale.

A Chocoliamo anche divertimento per grandi e piccoli

Chocoliamo offre un ricco programma di eventi con animazioni gratuite dedicate ai bambini:

personaggi dei cartoon a tema Carnevale e San Valentino,

attività di ballon art e tattoo,

musica e laboratori creativi come l’Art Attack Saint Valentine edition, dove si possono realizzare biglietti d’auguri per le persone amate.

non mancheranno i selfie con Cupido e la Mascotte Cuore.

A Chocoliamo mentre i più piccoli si divertono, i genitori possono godersi la dolce atmosfera dell’evento.

L’ingresso a Chocoliamo è gratuito e gli stand sono aperti dalle ore 10 fino a tarda sera. Tutti sono invitati a partecipare e a scoprire il paradiso del cioccolato che Chocoliamo ha preparato per loro.

Maggiori informazioni – Chocoliamo la Fiera del buon Cioccolato

