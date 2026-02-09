L’amore non lo vede nessuno a Napoli: il “giallo dell’anima” arriva al San Ferdinando (date e repliche)

Ph Facebook Teatro di Napoli

Tratto da un testo potente, il romanzo omonimo di Giovanni Grasso, anche la versione teatrale di “L’amore non lo vede nessuno” è uno spettacolo avvincente ed un’indagine spietata sul senso dell’esistenza e sulla necessità di perdonare e perdonarci

Dal 10 al 15 febbraio 2026 Al Teatro San Ferdinando di Napoli una avvincente commedia che tende verso il giallo, “L’amore non lo vede nessuno” tratta dell’omonimo romanzo di Giovanni Grasso. Sul palco Giovanni Crippa, Stefania Rocca e Franca Penone, per la regia di Piero Maccarinelli e le musiche di Antonio Di Pofi. Una commedia tratta da un testo che ci fa analizzare la parte più oscura di noi stessi e ci costringe a decidere se perdonare o perdonarci.

❤ Un regalo diverso per San Valentino: teatro + brivido (10–15 febbraio) Se vuoi evitare il solito “cena e basta”, qui hai una serata che lascia il segno: L’amore non lo vede nessuno

al Teatro San Ferdinando. Perfetto per chi ama storie intense, colpi di scena e finale da commentare insieme. Idea regalo pronta : scegli la replica e hai la sorpresa fatta

: scegli la replica e hai la sorpresa fatta Durata smart : 1h20 (perfetta anche in settimana)

: 1h20 (perfetta anche in settimana) Biglietti ufficiali su Vivaticket 🎟️ Prenota i biglietti su Vivaticket

Vai al link



Consiglio pratico: se vuoi “effetto regalo”, punta a venerdì/sabato o alla replica più vicina a San Valentino Questo articolo contiene link affiliati: se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Le vite di tre persone si “aprono” in un piccolo bar di periferia

Si parte dalla morte di Federica in un incidente stradale: sua sorella Silvia incontra ogni martedì pomeriggio in un equivoco bar di periferia un affascinante sconosciuto che ha visto per la prima volta al funerale della sorella. Tra loro hanno un patto: lui le ha promesso di raccontarle tutti i particolari della sua relazione con la sorella e lei si è impegnata a non cercare di sapere chi sia.

Ma ci si può fidare di uno sconosciuto e rivelargli i nostri segreti e le nostre emozioni? L’amica Eugenia cerca di far ragionare Silvia ma lei è sempre più coinvolta. E, in un crescendo di colpi di scena, si troverà a conoscere i segreti e le contraddizioni della sorella morta fra amori totali e giochi di potere.

Vuoi i posti migliori? Scegli la replica e blocca i biglietti ora L’amore non lo vede nessuno è uno di quegli spettacoli che si “riempiono” perché

funziona per coppie, amici e appassionati di teatro. La disponibilità cambia in base alla replica. ✅ Cosa ti porti a casa 1h20 di tensione + colpi di scena

Una serata “da raccontare” dopo

Perfetta come idea regalo 🎯 Mini-strategia Se vuoi clima “speciale”: punta al weekend

Se vuoi spendere meno tempo: scegli la replica infrasettimanale

Se regali: invia lo screenshot della conferma 🚀 Acquista ora i biglietti

Vivaticket



🎁 Apri il link (idea regalo)

Scegli la data



Questo articolo contiene link affiliati: se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggiori Info Teatro San Ferdinando – Biglietterie tel 081.5513396 | 081.292030 / 081.291878

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.