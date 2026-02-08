Inizia il Carnevale di Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village

Ph Facebook Edenlandia Official

Mascotte Village è l’evento di Carnevale a Edenlandia, pensato per le famiglie che vogliono regalare ai propri figli una giornata speciale, piena e memorabile. Un intero villaggio animato dove oltre 30 mascotte dei personaggi più amati prendono vita all’interno del parco e si incontrano lungo un percorso guidato, tra attrazioni, spettacoli e sorprese

Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22, 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio.

Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano.

La mappa sarà timbrata ad ogni attrazione e restituendo tre Mappe del Villaggio complete, si avrà diritto ad un Magic Pass omaggio, valido per tutte le giostre di Edenlandia. Per quest’anno la novità del Carnevale di Edenlandia sarà lo spettacolo Pulcinella e la borsa maledetta, una commedia divertente di circa 40 minuti che andrà in scena alle ore 15, e che, come per le quattro attrazioni, sarà incluso nella Mappa da otto euro.

Tante mascotte ad Edenlandia tra i viali e nelle attrazioni

Le tante mascotte saranno presenti sia nelle attrazioni che nei viali del parco, offrendo ai visitatori la possibilità di incontrare 30 personaggi amati dai bambini come Peppa Pig, Masha e Orso, Minnie e Topolino, Sonic, Pikachu e Stitch, Shrek, Fiona dal Puffo, Mario Bros e tanti altri idoli dei piccini.

Da non perdere domenica 15 febbraio la Sfilata di Carnevale dedicata ai più piccoli, con partecipazione gratuita tramite registrazione online e possibilità di vincere premi come bracciali, Magic Pass e le tradizionali graffe di Edenlandia.

La sfilata si svolgerà in due orari diversi durante la giornata, per permettere a più famiglie di partecipare e di organizzare al meglio il proprio percorso all’interno del festival.

Mascotte Village si terrà a Edenlandia nei giorni:

7–8 Febbraio

14–15 Febbraio

21–22 Febbraio

28 Febbraio – 01 Marzo

L’acquisto della Mappa di Mascotte Village include:

4 attrazioni del parco

1 spettacolo al PalaEden in orari dedicati

incontri con le mascotte durante il percorso, all’interno delle attrazioni

