Concerto Jazz alla Chiesa Anglicana di Chiaia: un viaggio musicale tra jazz e tradizione partenopea

Nomea ritorna con uno dei concerti più amati a Napoli proponendo un emozionante viaggio musicale, un evento da non perdere tra le architetture neogotiche della Chiesa Anglicana di Chiaia

Sabato 14 Febbraio 2026 torna a Napoli per San Valentino, Jazz a Chiaia, dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni. Proposto da NOMEA, Jazz a Chiaia è uno dei concerti più amati in città, un emozionante viaggio musicale, dedicato alla meravigliosa musica Jazz con una nuova ed emozionante esibizione.

NOMEA proporrà al pubblico partenopeo un autentico talento della musica, la cantante Letizia Vitagliano che, con la sua incredibile dote vocale rappresenta un riferimento nel panorama musicale: per l’occasione sarà accompagnata da uno dei migliori pianisti Jazz italiani: Mario Nappi.

Un emozionante viaggio musicale tra le architetture neogotiche della Chiesa Anglicana

Il duo proporrà una performance straordinaria che ripercorre standard e rivisitazioni innovative in chiave Jazz. I brani più iconici rivivranno in un’interpretazione unica che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale senza tempo.

A San Valentino non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile, riscoprendo il sound che emoziona il mondo. L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand Internazionale nato a Napoli insignito anche del ‘Premio Nativity in The World’ all’interno del 30° Concerto dell’Epifania. Vivi con noi questa Emozione!

Jazz a Chiaia si terrà nella Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo particolare, caratterizzato da architetture neogotiche: il luogo ideale dove lasciarsi trasportare dalla magia della musica tra le sue colonne e particolari decorazioni

Jazz a Chiaia a San Valentino nella Chiesa Anglicana

Quando : Sabato 14 Febbraio 2026

: Sabato 14 Febbraio 2026 Orari : h. 17.45 apertura biglietteria – h. 18.30 inizio concerto

: h. 17.45 apertura biglietteria – h. 18.30 inizio concerto Ticket : 15€ adulti – gratuito per bambini fino a 5 anni

: 15€ adulti – gratuito per bambini fino a 5 anni Prenotazione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp: 3756139180

tramite messaggio Whatsapp: 3756139180 Dove: Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale, 15B, Napoli

Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale, 15B, Napoli Parcheggi privati a pochi passi dalla chiesa.

a pochi passi dalla chiesa. Facilmente raggiungibile dalla fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2 e dalla Funicolare di Chiaia

dalla fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2 e dalla Funicolare di Chiaia Maggiori Informazioni – Nomea Eventi

