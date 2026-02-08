Carnevale Storico di Capua 2026: programma completo dei 6 giorni tra sfilate ed eventi gratis

Ph Facebook Il Carnevale di Capua

139 edizioni e grande festa per il Carnevale di Capua 2026 che prevede quest’anno sei giorni di festa e sempre anche tanti eventi e spettacoli gratuiti

Ritorna la grande festa del Carnevale di Capua, uno dei carnevali più belli della Campania che si terrà dal giorno 12 al 17 febbraio 2026 nella bella cittadina dell’entroterra casertano. Anche quest’anno, oltre alle sfilate dei bellissimi carri allegorici il Carnevale di Capua, prevede anche un ricco programma di spettacoli ed eventi gratuiti

Quella di Capua è tra le feste di Carnevale più antiche e famose della Campania e d’Italia perché sembra che le sue origini risalgono al 1886, e il Carnevale prevede un corteo mascherato che percorre le vie del centro storico seguendo un percorso tradizionale.

E quest’anno sono sei giorni di festa, musica e tradizione, dal 12 al 17 febbraio 2026: giornate clou domenica 15 febbraio con una grande festa nel centro storico e poi martedì 17 febbraio Martedì grasso tra sfilate tradizionali dei Carri Allegorici, con partenza da Via Napoli vicino alle mura di cinta.

Il programma del Carnevale di Capua 2026

Tante sfilate e tanti altri eventi sempre gratuiti per sei giorni di festa alla 139^ edizione del Carnevale di Capua: il programma di dettaglio.

Giovedì 12 Febbraio – L’Esordio

Ore 11.30 Il Carnevale dello Studente – Gli studenti invadono la piazza per l’apertura ufficiale

Ore 15.30 Largo Sacro Cuore: Raduno dei Carri

Ore 16.00 Quadrivio Caputo: Inizio della Sfilata – Parata dei Carri e sfilata delle maschere lungo le vie principali

Ore 18.30 Consegna delle Chiavi. Il sindaco cede il potere: Re Carnevale prende possesso della città

Ore 19.00 Discorso di Re Carnevale

Ore 19.30 Piazza dei Giudici: Fast Band. Ritmo, fiati e musica in piazza con la band

Ore 20.45 Piazza dei Giudici: Live Show Destinazione 90. Un viaggio nel tempo con la musica dance che ha fatto storia

Venerdì 13 Febbraio – Il Cult



Ore 21.00 Largo Porta Napoli: Carnival Party. Area Food e divertimento con il DJ set di Mr. Trump

Sabato 14 Febbraio – Love & Music



Ore 15.30 /19.00– Sant’Angelo in Formis: Il Carnevale Santangiolese – La tradizione rivive nella cornice della frazione.

Ore 20.30 – Largo Porta Napoli: Giocala Tribute Band Vasco Rossi – Area food e grande rock italiano per una serata da protagonisti.

Domenica 15 Febbraio – Il Blockbuster



Ore 10.30-13.00 – Centro Storico: Capua Porte Aperte. Il centro storico diventa un set a cielo aperto con l’ apertura straordinaria dei monumenti. Cittadini e turisti possono scoprire le meraviglie nascoste della città in un tour culturale mattutino

Ore 10.30 – Piazza dei Giudici: Il Carnevalino d’oro. I riflettori sono tutti per i più piccoli: va in scena il concorso per le maschere dei bambini, un momento di tenerezza e divertimento dedicato alle nuove generazioni del Carnevale

Ore 10.30-13.30 – Vie del Centro: Il Trenino del Carnevale. Tutti in carrozza! Il trenino colorato sfreccia per le strade del centro, offrendo un tour divertente e dinamico per le famiglie per tutta la mattinata

Ore 11.00-12.00 – Piazza Umberto I: Il Magico Teatro dei Burattini. La magia del teatro di figura prende vita in piazza. Uno spettacolo classico che incanta i bambini e fa tornare bambini anche gli adulti. A cura dell’ assessorato alle politiche sociali

Ore 15.30 – Piazzale Santa Caterina: Il Grande Raduno. È il momento dell’adunata! Maschere, gruppi folkloristici, bande musicali e i carri allegorici si riuniscono per accogliere trionfalmente l’arrivo di Re Carnevale e della sua corte, pronti a dare il via allo spettacolo

Ore 16.00 – Partenza da Piazzale Santa Caterina: Il Corteo Carnevalesco. Si gira la scena madre! Parte la maestosa parata che attraversa le principali strade della città. Un fiume di colori, musica e coriandoli invade Capua, portando la festa in ogni angolo

Ore 19.00 – Piazza dei Giudici: Il Discorso del Re – Dal palco centrale, Re Carnevale legge il suo solenne Proclama alla città, dettando le leggi dell’allegria e dando ufficialmente il via alla serata di gala

Ore 19.30-21.45 – Centro Storico: Artisti di Strada, arte invade i vicoli. Le piazze del centro storico si animano con le performance itineranti di artisti di strada, creando un’atmosfera magica e diffusa in tutta la città. A cura dell’assessorato alle politiche sociali

Ore 19.30 – Piazza dei Giudici: Movie Themes Vibes. Un tributo alla settima arte. La MovingHart Connection esegue dal vivo le colonne sonore più emozionanti della storia del cinema, perfetta colonna sonora per il tema di quest’anno

Ore 19.45 – Piazza dei Giudici: Show di Peppe Ventura e Raffaele Nolli. Stop alla musica, via libera alle risate! Il palco si trasforma in un teatro a cielo aperto per lo spettacolo esilarante del duo comico

Ore 20.00 – Via Napoli / Largo Porta Napoli: Posizionamento Carri. I carri si fermano. Il corteo si scioglie e i carri allegorici si trasformano in installazioni fisse tra Piazza Medaglie d’Oro e Largo Porta Napoli, dove continuano a fare spettacolo con musica e luci

Ore 21.15 – Piazza dei Giudici: Show di Veronica Simioli. Il main event della serata. Sul palco principale arriva Veronica Simioli per uno show spettacolare di animazione e intrattenimento che cattura tutto il pubblico

Ore 23.00 – Piazza dei Giudici: DJ Set a cura di Dj Frank’o. Titoli di coda… ma non si va a dormire! La piazza diventa una discoteca a cielo aperto con il DJ set a cura di Dj Frank’o per chiudere la domenica ballando fino a notte fonda

Lunedì 16 Febbraio

Ore 17.00/ 19.00 – Piazzale McDonald’s di Capua: – (Carri in Vetrina) Una rappresentanza dei carri allegorici sarà esposta nel piazzale del McDonald’s di Capua per essere ammirata da vicino tra un panino e una foto.

Martedì 17 Febbraio – Il Gran Finale



Ore 15.30 – Via Napoli (Altezza Q8): Il Raduno Finale. L’ultima chiamata alle armi (o meglio, ai coriandoli): raduno di maschere, gruppi, carri allegorici e bande musicali per accogliere. L’arrivo trionfale di Re Carnevale.

Ore 16.00 – Partenza da Via Napoli: Il Corteo Carnevalesco. Si gira l’ultima scena di massa. Parte il corteo per la parata conclusiva lungo le principali strade della città, dal Largo Porta Napoli attraversando Corso Appio e le piazze storiche.

Ore 18.30 – Piazza dei Giudici: Il Saluto del Re. Un momento toccante prima della tempesta: il Re saluta la città; congedandosi dai suoi sudditi prima di affrontare il suo destino.

Ore 19.00 – Piazza dei Giudici: Le Premiazioni. And the winner is… Sul palco centrale si svolgono le premiazioni ufficiali delle scuole partecipanti e dei carri allegorici che hanno animato l’edizione.

Ore 19.30 – Piazza dei Giudici: Martina Migliore Live. I riflettori puntano sul talento di casa nostra. La giovane voce capuana Martina Migliore sale sul palco.

Ore 19.45 – Piazza dei Giudici: La Lotteria. La dea bendata bacia i fortunati: estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale.

Ore 20.00 – Via Napoli: Posizionamento Carri. Lo scioglimento del corteo carnevalesco: i carri allegorici si posizionano staticamente in Piazza Medaglie d’oro e in Largo Porta Napoli, accompagnati da intrattenimento musicale.

Ore 20.15 – Piazza dei Giudici: FastBand – Ritmo, fiati e musica in piazza con la banda.

Ore 21.15 – Piazza dei Giudici: Live Show di Gigi Soriani. Nonostante sia martedì, la piazza si trasforma in un dancefloor: animazione ed intrattenimento con lo spettacolare show targato Gigi Soriani.

Ore 23.15 – Piazza dei Giudici: Processo e Condanna. La legge è uguale per tutti, anche per i Re. Va in scena il tradizionale e satirico Processo e condanna del Re Carnevale;

A seguire – Da Piazza dei Giudici a Porta Napoli: Funerale e Incendio. I titoli di coda più spettacolari: le allegre congreghe; celebrano il solenne funerale del Re accompagnandolo fino a Porta Napoli. Qui avviene l’incendio del catafalco, seguito da un grandioso spettacolo di fuochi pirotecnici nei fossati della cinta bastionata.

