Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 5 all’ 8 febbraio 2026

Eventi, Sagre e Visite Guidate da non perdere in Campania nel WE

Gigacon: la fiera del gioco, del fumetto e dell’intrattenimento a Caserta

Nei giorni 7 e 8 febbraio 2026 a Caserta presso il polo fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista si terrà la prima edizione di Gigacon, una nuova fiera dedicata al gioco, al fumetto, alla cultura pop e all’intrattenimento. Previsti tante attività ed eventi tra cui 200 postazioni videogames come una sala giochi anni Ottanta e Novanta, poi tanti fumetti, giochi, mattoncini, gadget, manga e tanti ospiti come Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, il protagonista della tv dei ragazzi Giovanni Muciaccia, lo Chef Hiro, Anna Mazzamauro, la fantastica Signorina Silvani dei film di Fantozzi. Gigacon: la fiera dell’intrattenimento a Caserta

In Irpinia la grande festa del Carnevale Castelveterese 2026

A Castelvetere sul Calore, in Irpinia, nei giorni 7, 15,17 e 22 febbraio 2026 si terrà la 56^ edizione del Carnevale Castelveterese, uno degli eventi più suggestivi e colorati d’Irpinia. Una antica tradizione che sembra risalga addirittura al 1683 e cha prosegue anche quest’anno con un programma di eventi che prevede 3 sfilate di carri allegorici con maschere, figuranti e anche momenti dedicati ai bambini. Ed è infatti con i bambini che si inizia con una festa di carnevale a loro dedicata sabato 7 febbraio: Il carnevale dei bambini. Poi tre giorni di sfilate per una bella festa che farà passare momenti felici nel bel borgo irpino e con anche Stand enogastronomici con specialità locali in tutte le giornate di festa. Il Carnevale Castelveterese fa parte del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania ed è inserito tra i Carnevali storici d’Italia. Carnevale Castelveterese 2026

A Cerreto Sannita tre giorni di grande festa per il Carnevale Cerretese 2026

Anche quest’anno grande festa a Cerreto Sannita, nel beneventano, per il Carnevale Cerretese 2026 che si terrà nei giorni 8 – 15 – 17 Febbraio 2026. Un evento a cura della Pro Loco Cominium con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Una tradizione di lungo corso che parte dagli anni ’80 e arriva ai giorni nostri. Un intero paese in festa che si colora e si anima a ritmo di musica. Una bella manifestazione che torna dopo il successo delle scorse edizioni e che animerà tutto il paese tra colori e musica. Ed anche quest’anno ci sarà la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine come San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca che sfileranno insieme ai carri allegorici creati dai maestri di Cerreto. Il programma in dettaglio sul nostro post.

Grande festa per quattro giorni nel casertano per il Carnevale Maddalonese

Quattro giorni di grande festa a Maddaloni dall’8 al 17 febbraio 2026 per l’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese: un bell’evento che fa parte da diversi anni dell’elenco dei Carnevali d’Italia. Una grande e bella festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di attrarre visitatori da tutto il territorio. Organizzato dall’Aps “Carnevale Maddalonese” in sinergia con il Comune di Maddaloni, anche questa 11^edizione sarà un’edizione ricca di colori e allegria con tanti e nuovi carri allegorici, costruiti da volontario durate tutto l’anno, grazie anche ad una collaborazione con i maestri della cartapesta dei carri di Viareggio. Previsti quest’anno varie sfilate e un ricco programma di spettacoli, tutti a titolo gratuito, che coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale. Carnevale Maddalonese

Nel borgo di Apice, nel beneventano, la bella festa del Carnevale Apicese

Anche quest’anno nel borgo di Apice, in provincia di Benevento, nei giorni 1,8,15 e 17 febbraio 2026, ritorna la grande festa di Carnevale Apicese con maschere, colori, coriandoli, sfilate, carri allegorici e tanto, tanto divertimento. In particolare, ci saranno ben quattro giornate piene di momenti per vivere tutti assieme la festa più bella, colorata e divertente dell’anno: il Carnevale Apicese.Al Carnevale Apicese tanti eventi tra la Scoriandolata del giorno 8 alla sfilata dei carri più belli e divertenti del giorno 15 fino alla Passeggiata in maschera del 17 febbraio. Prepara il costume, porta il sorriso e vieni a divertirti ad Apice con il Carnevale Apicese 2026. Carnevale Apicese 2026

Il Carnevale di Palma Campania 2026: un mese di festa e le famose Quadriglie

Al via il bellissimo Carnevale 2026 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi dal 1 Febbraio al 21 febbraio 2026. E anche quest’anno a Palma Campania si terrà una bella festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione con tante novità. Di seguito le date e le tappe dei principali eventi già annunciati dalla Fondazione. Il carnevale di Palma Campania è un carnevale storico e presenta alcune tappe significative e attese. Si inizia Domenica 1 Febbraio 2026 con Ratto del Gagliardetto e si prosegue con le attese giornate tipiche del Carnevale che richiamano migliaia di partecipanti come il 7 e 8 febbraio con le sfilate del primo e secondo gruppo delle 9 storiche Quadriglie che avranno un totale di oltre 2.000 protagonisti. Poi attraverso varie tappe si arriva alla grande festa del 17 febbraio, il Martedì Grasso dei Canzonieri che è la grande festa del Carnevale Palmese. Carnevale 2026 a Palma Campania

La grande festa della Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026: gran finale con la sagra degli Gnocchi e Cotechino con vino gratis

A Cesinali in Irpinia nella valle del Sabato e vicino ad Avellino, Atripalda e a San Michele di Serino torna la Zeza di Cesinali che si terrà nei giorni 8, 14,15 e 17 con un gran Zezone Finale e intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e vino gratis. Un bell’evento di Carnevale che rappresenta una tradizione consolidata nel vasto panorama carnevalesco irpino e che si svolge ogni anno fornendo un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare e usanze che risalgono a molti secoli fa. Anche quest’anno la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona: sarà infatti presente oltre che all’apertura a Cesinali il giorno 8, al Carnevale Atripaldese di sabato 14, alla sfilata del 15 febbraio mattina ad Avellino, e poi sempre il 15 in pomeriggio al carnevale di Altavilla Irpina La Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026

Il “Carnevale del Golfo” nel Golfo di Policastro con eventi e sfilate a Sapri e a Policastro

Grande festa quest’anno nel Golfo di Policastro per il “Carnevale del Golfo” con le due Pro Loco che si sono unite per organizzare questa bella festa. Previsti due appuntamenti a Sapri e uno a Policastro Bussentino, per una bella festa in maschera che coinvolgerà il territorio più a sud di Salerno. Si inizia l’8 febbraio a Policastro, e si prosegue domenica 15 e martedì 17 a Sapri ed è ancora possibile partecipare per sfilare iscrivendosi presso una delle due Proloco organizzatrici. Il “Carnevale del Golfo” a Policastro e Sapri

A Sarno ritorna la grande festa del Carnevale Sarnese 2026

Dal 1° al 17 febbraio 2026 si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2026 con sei date importanti da non perdere: tutte giornate di festa, colori e divertimento e la Grande parata finale di Martedì 17 febbraio 2026 per la bella e colorata sfilata finale del Martedì Grasso. Per il Carnevale Sarnese 2026 ci sarà un ricco cartellone di appuntamenti che animerà la città per oltre un mese con tanti carri allegorici. Tante giornate di festa da non perdere, ognuna con un ricco programma di eventi che troverete di seguito. Carnevale Sarnese 2026

La tradizionale Mascarata Serinese MA.BI apre la festa del Carnevale a Serino

Domenica 1 Febbraio 2026 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa del Gemellaggio tra la Mascarata Serinese MA.BI & Le Beuffon de Courmayeur. Un bell’evento che si svolgerà dalle 14,30 in Piazza Ciccarelli e che celebra il gemellaggio con il gruppo di Courmayeur in Valle d’Aosta. La festa poi continua fino al 17 febbraio. Mascarata Serinese a Serino

Lì Squacqualacchiun, le tommacelle e l’inizio del Carnevale 2026 a Teora in Alta Irpinia

Ritorna a Teora, nell’avellinese, la grande festa del Carnevale Teorese 2026 che inizia Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio 2026 con il ritorno della tradizione de “Lì Squacqualacchiun” nel segno del Carnevale. Per due giorni a Teora una bella festa con i sapori autentici del buon cibo locale e poi musica, sfilate e l’emozionante Volo dello Squacqualacchione infuocato con tanto divertimento per tutte le età.Non mancheranno concerti dal vivo e stand gastronomici con ottime eccellenze culinarie della zona cominciando dalle tomacelle .Lì Squacqualacchiun”

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 4 gennaio 2026, Saldi in Campania

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano

Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale, ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giugliano in Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. Antonio ha conquistato la giuria dei maestri gelatieri con due creazioni di altissima qualità, ottenendo il primo posto assoluto con la granita al mandarino e un ulteriore piazzamento al sesto posto nella top ten con la granita al pistacchio, risultato che gli ha consentito di vincere ufficialmente la competizione. La granita siciliana migliore del mondo

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Gran Ballo di Carnevale alla Reggia di Caserta

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 16, alla Reggia di Caserta si terrà il Gran Ballo di Carnevale, un pomeriggio particolare in cui a Palazzo Reale rivivrà l’atmosfera delle danze in abiti ottocenteschi. I visitatori della Reggia, avvolti dalla magia del Vestibolo superiore, faranno un vero e proprio viaggio nel tempo diventando spettatori di una corte danzante in abiti ottocenteschi ricreando l’atmosfera di festa a corte con balli e coreografie ricostruite sulle note della musica dell’epoca tra valzer, quadriglie, mazurke e polke. Gran Ballo di Carnevale alla Reggia

“Scene d’Amalfi”: nell’Antico Arsenale rassegna sul teatro della tradizione napoletana.

Dal 22 gennaio al 1° marzo 2026 nell’antico Arsenale della Repubblica ad Amalfi si terrà la rassegna teatrale “Scene d’Amalfi” un evento, promosso dal Comune in collaborazione con compagnie locali, che porterà in scena il teatro classico napoletano con opere di Peppino De Filippo, Eduardo De Filippo ed Eduardo Scarpetta. Gli spettacoli si terranno nello straordinario Antico Arsenale della Repubblica Marinara e saranno un interessante percorso tra i grandi classici del teatro napoletano. “Scene d’Amalfi”

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 ritorna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana. Tra i tanti concerti di altissimo livello previsti ci saranno Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Da non perdere. Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

Alla Reggia di Caserta una grande mostra sulle Regine di Napoli

Fino al 20 aprile 2026 nella Gran Galleria del Museo Reggia di Caserta una mostra di livello internazionale dal titolo “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” ci permetterà di conoscere le “Regine” di Napoli e il ruolo da loro esercitato dal Settecento alla prima metà del Novecento. In mostra oltre duecento opere provenienti da importanti musei. Le Regine di Napoli

