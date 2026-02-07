Carnevale Castelveterese 2026: carri allegorici, maschere, stand tipici e lotteria

Ph Facebook Carnevale Castelveterese

56^ edizione del Carnevale Castelveterese in Irpinia uno dei Carnevali Storici d’Italia con 4 giorni di festa, sfilate di carri allegorici e altri eventi. Il Carnevale Castelveterese fa parte del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania

A Castelvetere sul Calore, in Irpinia, nei giorni 7, 15,17 e 22 febbraio 2026 si terrà la 56^ edizione del Carnevale Castelveterese, uno degli eventi più suggestivi e colorati d’Irpinia. Una antica tradizione che sembra risalga addirittura al 1683 e cha prosegue anche quest’anno con un programma di eventi che prevede 3 sfilate di carri allegorici con maschere, figuranti e anche momenti dedicati ai bambini. Ed è infatti con i bambini che si inizia con una festa di carnevale a loro dedicata sabato 7 febbraio: Il carnevale dei bambini.

Poi tre giorni di sfilate per una bella festa che farà passare momenti felici nel bel borgo irpino e con anche Stand enogastronomici con specialità locali in tutte le giornate di festa. Il Carnevale Castelveterese fa parte del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania ed è inserito tra i Carnevali storici d’Italia.

Carnevale Castelveterese 2026 – Programma

SABATO 7 FEBBRAIO 2026

Ore 10:00 – Il carnevale dei bambini “Le avventure di Pinocchio” • Piazza Monumento in collaborazione con “Il Sorriso di Daniel” e “l’Istituto comprensivo A. Di meo”

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026

Ore 10:00 – Giochi e intrattenimento per bambini * Piazza Monumento

Ore 12:30 – Inizio Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati • Per le vie del paese

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026

Ore 11:00 – Il trenino del sorriso “Pinocchio nel paese dei balocchi” • Piazza Monumento

Ore 12:30 – Inizio Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati • Per le vie del paese

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026

Ore 12:30 – Inizio Sfilata Carri Allegorici e Gruppi Mascherati • Per le vie del paese

A seguire Testamento di Carnevale Morto ed estrazione della Lotteria del Carnevale • Piazza Monumento

Stand enogastronomici con specialità locali per tutta la giornata

