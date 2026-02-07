Carnevale Apicese 2026 ad Apice: 4 giorni di festa tra carri, maschere e musica

Ad Apice nel beneventano anche quest’anno si terrà una festa di carnevale bella e colorata con sfilate di carri e tanta allegria: un Carnevale che si potrà vivere su ben quattro giorni tra allegria, musica, maschere e tradizione per far festa tutti assieme, grandi e piccoli

Anche quest’anno nel borgo di Apice, in provincia di Benevento, nei giorni 1,8,15 e 17 febbraio 2026, ritorna la grande festa di Carnevale Apicese con maschere, colori, coriandoli, sfilate, carri allegorici e tanto, tanto divertimento. In particolare, ci saranno ben quattro giornate piene di momenti per vivere tutti assieme la festa più bella, colorata e divertente dell’anno: il Carnevale Apicese.

Carnevale Apicese – Programma degli eventi

1 febbraio – ore 15:30 – Villa Comunale L. Bocchino – Annunciamo il Carnevale

8 febbraio – ore 14:00 – Piazzale S. Antonio – Scoriandolata

15 febbraio – ore 15:00 – Ritrovo in Piazza Padre Pio per la sfilata dei carri più belli e divertenti!

17 febbraio – ore 15:30 – Parco Giovanni XXIII – Passeggiata in maschera

Prepara il costume, porta il sorriso e vieni a divertirti con noi! Il Carnevale Apicese 2026 ti aspetta

Maggiori informazioni – Carnevale Apicese 2026

Comune di Apice – Facebook

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.