Scene d’Amalfi: nell’Antico Arsenale della Repubblica Marinara una rassegna sul teatro della tradizione napoletana

ph Facebook Comune di Amalfi

Ad Amalfi una rassegna teatrale sul teatro napoletano classico con opere di De Filippo e Scarpetta nel suggestivo antico Arsenale della Repubblica

Dal 22 gennaio al 1° marzo 2026 nell’antico Arsenale della Repubblica ad Amalfi si terrà la rassegna teatrale “Scene d’Amalfi” un evento, promosso dal Comune in collaborazione con compagnie locali, che porterà in scena il teatro classico napoletano con opere di Peppino De Filippo, Eduardo De Filippo ed Eduardo Scarpetta. Gli spettacoli si terranno nello straordinario Antico Arsenale della Repubblica Marinara e saranno un interessante percorso tra i grandi classici del teatro napoletano.

Una rassegna di teatro popolare tra comicità e dramma con spettacoli presentati a soli 7 euro.

“Scene d’Amalfi” – il programma degli spettacoli

22, 23, 24 e 25 gennaio 2026 – ore 18:30 – Non è vero… ma ci credo! di Peppino De Filippo, con la Filodrammatica Amalfitana . La commedia racconta le vicende di Don Gervasio, uomo pieno di buone qualità ma superstizioso, convinto che il malocchio influenzi i suoi affari. Info e prevendite: 366 707 46 76. Prezzo 7 euro

di Peppino De Filippo, con la . La commedia racconta le vicende di Don Gervasio, uomo pieno di buone qualità ma superstizioso, convinto che il malocchio influenzi i suoi affari. 366 707 46 76. Prezzo 7 euro 7, 8, 13 e 14 febbraio 2026 – ore 18:30 Chi è cchiu’ felice ‘e me di Eduardo De Filippo, con il Gruppo Filodrammatica Tommaso d’Amalfi . La storia esplora la felicità apparente e i desideri nascosti, raccontando di un contadino che vede la propria serenità minacciata dall’arrivo di un giovane corteggiatore e dalla riscoperta della felicità della moglie Margherita. Info e prevendite: 338 277 74 25 – Prezzo 7 euro

di Eduardo De Filippo, con il . La storia esplora la felicità apparente e i desideri nascosti, raccontando di un contadino che vede la propria serenità minacciata dall’arrivo di un giovane corteggiatore e dalla riscoperta della felicità della moglie Margherita. 338 277 74 25 – Prezzo 7 euro 21, 22, 28 febbraio e 1° marzo 2026 – ore 18:30 – Cani e Gattidi Eduardo Scarpetta, con l’associazione culturale Kaleidos. La commedia brillante narra le disavventure di una coppia costretta a fingersi in lite per insegnare alla figlia sposata quanto sia pericolosa la gelosia e il conflitto.Info e prevendite: 339 896 04 14 – Prezzo 7 euro

“Scene d’Amalfi” è una bella rassegna per riscoprire il teatro classico napoletano con spettacoli coinvolgenti e accessibili al pubblico di tutte le età.

Maggiori informazioni – Comune di Amalfi – “Scene d’Amalfi”

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.