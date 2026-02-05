Gigacon 2026: Fiera del gioco, del fumetto e dell’intrattenimento a Caserta

Ph Facebook Gigacon Caserta

A Caserta la prima edizione di Gigacon, una nuova fiera dedicata al gioco, al fumetto,alla cultura pop e all’intrattenimento

Nei giorni 7 e 8 febbraio 2026 a Caserta presso il polo fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista si terrà la prima edizione di Gigacon, una nuova fiera dedicata al gioco, al fumetto, alla cultura pop e all’intrattenimento.

Previsti tante attività ed eventi tra cui 200 postazioni videogames come una sala giochi anni Ottanta e Novanta, poi tanti fumetti, giochi, mattoncini, gadget, manga e tanti ospiti come Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, il protagonista della tv dei ragazzi Giovanni Muciaccia, lo Chef Hiro, Anna Mazzamauro, la fantastica Signorina Silvani dei film di Fantozzi. Una fiera adatta a più generazioni tra mostra mercato di gadget e fumetti e tante attività per tutta la famiglia che offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva in un universo dinamico e ricco di stimoli.

Tante aree dedicate al mondo dei videogiochi e poi spettacoli dal vivo

A Gigacon ci saranno tante aree dedicate al mondo dei videogiochi, con 100 cabinati arcade e più di 100 console (quelli originali degli anni Ottanta), in modalità free play. E tanto spazio anche le nuove generazioni di videogiochi, dalla Playstation al Nintendo Switch.

A Gigacon Caserta, si potrà assistere a due giornate di spettacoli dal vivo, con doppiatori, ospiti speciali e le immancabili sigle dei cartoni animate e poi workshop dedicati al fumetto, o le attività e competizioni per i cosplayer.

Poi tanti tanti stand a tema, dove si troverà di tutto dalle carte Pokemon più rare, ai manga più letti e qualunque altro gadget a tema nerd.

Non mancheranno oltre 40 fumettisti delle più importanti case editrici che disegnano dal vivo.

E poi nella Crossover Plaza, uno spazio per performance di wrestling, attività per i cosplayer e momenti di intrattenimento tra pettacolo, gioco e costume.

Non mancheranno tanti ospiti nei due giorni di fiera tra cui:

sabato 7 febbraio – Flavio Aquilone, voce italiana di Draco Malfoy in Harry Potter, Yotobi, figura iconica del web italiano, Giorgio Vanni, con un live dedicato alle sigle più amate, da Pokémon a Dragon Ball e One Piece, Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia.ecc

– Flavio Aquilone, voce italiana di Draco Malfoy in Harry Potter, Yotobi, figura iconica del web italiano, Giorgio Vanni, con un live dedicato alle sigle più amate, da Pokémon a Dragon Ball e One Piece, Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia.ecc Domenica 8 febbraio – Emanuela Pacotto e Renato Novara le voci di Bulma in Dragon Ball e Rubber in One Piece, Anna Mazzamauro, la Signorina Silvani dei film di Fantozzi. Giovanni Muciaccia, che guiderà il pubblico in un vero e proprio attacco d’arte dal vivo. Poi anche Disneiamo, lo show a tema Disney con le colonne sonore, cantate dal vivo e alle 18.00 ci sarà Cristina D’Avena, la regina delle sigle animate.

Gigacon Caserta: Programma completo dei giorni 7 e 8 febbraio 2026

Gigacon Caserta: gli ospiti in fiera

Gigacon: la fiera del gioco, del fumetto e dell’intrattenimento a Caserta

sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle ore 10 alle ore 19.

A1 Expò, Viale delle Industrie, 81020 San Marco Evangelista CE

Biglietto singolo giornaliero € 12 – Abbonamento due giorni € 21

Ingresso gratuito per Bambini fino a 6 anni (dal compimento dei 7 anni sarà necessario acquistare il biglietto intero) – Disabili non autosufficienti con accompagnatore (ingresso omaggio anche per l’accompagnatore) – Forze dell’Ordine (basterà mostrare il tesserino identificativo in cassa)

Ingresso gratuito per Bambini fino a 6 anni (dal compimento dei 7 anni sarà necessario acquistare il biglietto intero) – Disabili non autosufficienti con accompagnatore (ingresso omaggio anche per l'accompagnatore) – Forze dell'Ordine (basterà mostrare il tesserino identificativo in cassa)

Maggiori informazioni Facebook – Gigacon Caserta

