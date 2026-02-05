Cerreto Sannita in festa: torna il Carnevale Cerretese 2026 tra carri allegorici e stand gastronomici

Ph Pro loco Cerreto Sannita Carnevale Cerretese

Maschere, colori, tradizione, divertimento e tanto buon cibo al Carnevale Cerretese con la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine

Anche quest’anno grande festa a Cerreto Sannita, nel beneventano, per il Carnevale Cerretese 2026 che si terrà nei giorni 8 – 15 – 17 Febbraio 2026.

Un evento a cura della Pro Loco Cominium con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Una tradizione di lungo corso che parte dagli anni ’80 e arriva ai giorni nostri. Un intero paese in festa che si colora e si anima a ritmo di musica.

Una bella manifestazione che torna dopo il successo delle scorse edizioni e che animerà tutto il paese tra colori e musica. Ed anche quest’anno ci sarà la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine come San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca che sfileranno insieme ai carri allegorici creati dai maestri di Cerreto.

Programma del Carnevale Cerretese 2026

Un programma su tre giorni per una festa da non perdere a Cerreto con tre belle giornate carnevalesche. Tutti gli eventi si svolgeranno a Cerreto Sannita nella scenografica Piazza San Martino al centro del paese. I cortei avranno come luogo di raduno e partenza Piazza Luigi Sodo.

Domenica 8 Febbraio – GIOSTRA DEI 12 MESI

La “Giostra dei 12 mesi” è uno spettacolo ironico in dialetto, tipico della tradizione carnascialesca cerretese, costruito sull’allegorica personificazione dei mesi dell’anno.

ore 14:00 – Partenza corteo cavalieri

ore 14:30 – Apertura Stand gastronomico

ore 15:00 – Giostra dei 12 mesi – la recita

ore 16:00 – Giochi della tradizione: previsti Tiro alla fune – Tiro alla pignatta – Corsa nei sacchi

Domenica 15 Febbraio – SFILATA CARRI ALLEGORICI

I maestri carraioli cerretesi e dei comuni limitrofi sfilano lungo le strade di Cerreto Sannita con le loro originali opere in un corteo ricco di colori, musica, balli e tanto divertimento.

ore 12:30 – Apertura Stand gastronomico

ore 14:00 – Partenza corteo carri allegorici

ore 15:00 – Giochi della tradizione. Previsto il Tiro alla pignatta

ore 15:00 – Dj set e animazione by LERAF, Jovini

ore 17:00 – Premiazione e festa con dj set by Danny L.,Luigi Di Domenico

Martedì 17 Febbraio – IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Martedì grasso, ultimo giorno di carnevale, sarà dedicato ai più piccoli con animazione, giochi e maschere

ore 15:00 – Animazione e giochi (by DM Animazione)

Esposizione carri allegorici

Maggiori informazioni – Carnevale Cerretese 2026

