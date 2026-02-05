MenuMenu

Cerreto Sannita in festa: torna il Carnevale Cerretese 2026 tra carri allegorici e stand gastronomici

Ph-pro-loco-Cerreto-Sannita-Carnevale-Cerretese-4.jpg

Ph Pro loco Cerreto Sannita Carnevale Cerretese

Maschere, colori, tradizione, divertimento e tanto buon cibo al Carnevale Cerretese con la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine

 

 

Anche quest’anno grande festa a Cerreto Sannita, nel beneventano, per il Carnevale Cerretese 2026 che si terrà nei giorni 8 – 15 – 17 Febbraio 2026.

Un evento a cura della Pro Loco Cominium con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita. Una tradizione di lungo corso che parte dagli anni ’80 e arriva ai giorni nostri. Un intero paese in festa che si colora e si anima a ritmo di musica.

Ph Pro loco Cerreto Sannita Carnevale Cerretese

Una bella manifestazione che torna dopo il successo delle scorse edizioni e che animerà tutto il paese tra colori e musica. Ed anche quest’anno ci sarà la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici provenienti da cittadine vicine come San Lorenzello, Guardia Sanframondi e Solopaca che sfileranno insieme ai carri allegorici creati dai maestri di Cerreto.

Programma del Carnevale Cerretese 2026

Ph Pro loco Cerreto Sannita Carnevale Cerretese

Un programma su tre giorni per una festa da non perdere a Cerreto con tre belle giornate carnevalesche. Tutti gli eventi si svolgeranno a Cerreto Sannita nella scenografica Piazza San Martino al centro del paese. I cortei avranno come luogo di raduno e partenza Piazza Luigi Sodo.

Domenica 8 Febbraio – GIOSTRA DEI 12 MESI

La “Giostra dei 12 mesi” è uno spettacolo ironico in dialetto, tipico della tradizione carnascialesca cerretese, costruito sull’allegorica personificazione dei mesi dell’anno.

  • ore 14:00 – Partenza corteo cavalieri
  • ore 14:30 – Apertura Stand gastronomico
  • ore 15:00 – Giostra dei 12 mesi – la recita
  • ore 16:00 – Giochi della tradizione: previsti Tiro alla fune – Tiro alla pignatta – Corsa nei sacchi

Domenica 15 Febbraio – SFILATA CARRI ALLEGORICI

I maestri carraioli cerretesi e dei comuni limitrofi sfilano lungo le strade di Cerreto Sannita con le loro originali opere in un corteo ricco di colori, musica, balli e tanto divertimento.

  • ore 12:30 – Apertura Stand gastronomico
  • ore 14:00 – Partenza corteo carri allegorici
  • ore 15:00 – Giochi della tradizione. Previsto il Tiro alla pignatta
  • ore 15:00 – Dj set e animazione by LERAF, Jovini
  • ore 17:00 – Premiazione e festa con dj set by Danny L.,Luigi Di Domenico

Martedì 17 Febbraio – IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Martedì grasso, ultimo giorno di carnevale, sarà dedicato ai più piccoli con animazione, giochi e maschere

  • ore 15:00 – Animazione e giochi (by DM Animazione)
  • Esposizione carri allegorici

Ph Pro loco Cerreto Sannita Carnevale Cerretese

Maggiori informazioni – Carnevale Cerretese 2026      

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


scroll to top
Send this to a friend