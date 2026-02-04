San Valentino 2026 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Cena,musica e teatro in un luogo senza tempo
Un San Valentino fuori dagli schemi con “Cena d’Amare”: sabato 14 febbraio 2026, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per un’esperienza esclusiva che unisce gusto, arte e suggestione.
Tra locomotive storiche e carrozze d’epoca, le sale del museo si trasformano in una cornice intima ed elegante, pensata per accogliere le coppie in un’atmosfera romantica e coinvolgente.
La serata prende il via alle 20:30 con una cena servita all’interno del museo, accompagnata da performance artistiche dal vivo: un quartetto d’archi guiderà gli ospiti in un emozionante percorso musicale ispirato al cinema, mentre raffinati interventi teatrali renderanno l’esperienza ancora più immersiva.
Cena d’Amare è un evento a numero chiuso, curato in ogni dettaglio per garantire esclusività e comfort. Il biglietto include la cena, gli spettacoli e l’ingresso con visita alla collezione di rotabili storici
Cena d’Amare a Pietrarsa
- 📍 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Napoli
- 🗓 Quando: Sabato 14 febbraio 2026
- ⏰ Orario: dalle 20:30
- 💶 Prezzo: €200 a coppia
- 📞 Prenotazioni obbligatorie (posti limitati): 335 6422368