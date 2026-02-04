Carnevale Maddalonese 2026: programma, date e sfilate dei carri (8–17 febbraio)

Ph Facebook Carnevale Maddalonese APS

Torna il Carnevale Maddalonese con quattro giorni di festa a Maddaloni con varie sfilate e un ricco programma di spettacoli, tutti a titolo gratuito, che coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale

Quattro giorni di grande festa a Maddaloni dall’8 al 17 febbraio 2026 per l’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese: un bell’evento che fa parte da diversi anni dell’elenco dei Carnevali d’Italia. Una grande e bella festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di attrarre visitatori da tutto il territorio.

Organizzato dall’Aps “Carnevale Maddalonese” in sinergia con il Comune di Maddaloni, anche questa 11^edizione sarà un’edizione ricca di colori e allegria con tanti e nuovi carri allegorici, costruiti da volontario durate tutto l’anno, grazie anche ad una collaborazione con i maestri della cartapesta dei carri di Viareggio.

Previsti quest’anno varie sfilate e un ricco programma di spettacoli, tutti a titolo gratuito, che coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale.

Il Programma dell’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese

Un programma ricco di eventi tra sfilate, intrattenimento per bambini e show musicali:

Domenica 8 febbraio , Villa Imposimato, arrivo dei carri allegorici e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale da parte del sindaco. In serata Canta Napoli Band .

, Villa Imposimato, arrivo dei carri allegorici e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale da parte del sindaco. In serata . Sabato 14 febbraio , ore 15:30, sfilata dei Carri Allegorici con la partenza dei carri da via Napoli, arricchita dalle coreografie delle scuole di ballo e spettacolo dal cabaret comico di “Sex and Sud” (da Made in Sud).

, ore 15:30, sfilata dei Carri Allegorici con la partenza dei carri da via Napoli, arricchita dalle coreografie delle scuole di ballo e spettacolo dal cabaret comico (da Made in Sud). Domenica 15 febbraio , giornata dedicata alle famiglie con spettacoli per bambini e l’esibizione musicale dell’I.C. “Maddaloni 2 – Valle” unica scuola partecipante al progetto. In serata show di Gianluca Manzieri.

, giornata dedicata alle famiglie con spettacoli per bambini e l’esibizione musicale dell’I.C. “Maddaloni 2 – Valle” unica scuola partecipante al progetto. In serata show di Martedì 17 febbraio, gran finale di Martedì Grasso con la parata conclusiva dei carri e delle tre scuole di ballo locali (Dancesport Academy, L’Arte del Movimento e Accademia dei Talenti) e chiusura con il live show Mixed by Erry & Ida Piccoli, seguito dall’estrazione dei premi.

Un programma vario ed interessante che attirerà molti visitatori. Il Carnevale Maddalonese è organizzato dall’APS Carnevale Maddalonese, in collaborazione con Il Comune di Maddaloni e con il patrocinio della Regione Campania e della provincia di Caserta.

