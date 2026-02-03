Tre modi per non morire con Toni Servillo al Bellini: date e biglietti (4–8 febbraio 2026)

Toni Servillo torna al Bellini in un viaggio teatrale che attraversa tre momenti in cui i poeti ci hanno insegnato a cercare la vita

Dal 4 all’8 febbraio 2026 ritorna al Teatro Bellini di Napoli, dopo il sold-out, delle scorse stagioni, Toni Servillo con “Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante, i Greci” di Giuseppe Montesano.

Un bellissimo “viaggio teatrale” con solo Toni Servillo in scena che attraversa tre momenti in cui alcuni poeti ci hanno insegnato a cercare la vita. Sui testi di Giuseppe Montesano, Toni Servillo ci parla di Charles Baudelaire, Dante e dei classici greci con degli autori che hanno messo in pratica, e tuttora ci insegnano, l’arte di non morire. “Un viaggio in tre tappe, un percorso che è un antidoto alla paralisi del pensiero e alla non-vita che tenta di ingoiarci.”

Toni Servillo solo in scena in uno speciale “viaggio teatrale”

Toni Servillo inizia dai versi di Baudelaire che, in Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? racconta come la bellezza combatta la depressione e l’ingiustizia e poi continua con Le voci di Dante Alighieri, dove i celebri personaggi della Commedia sono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente. Si arriva poi a Il Fuoco sapiente dei Greci, in cui poesia e filosofia accendono una visione capace di immaginare il futuro.

Le recite si terranno nei giorni seguenti:

4,5 e 6 febbraio 2026 – ore 20:45

07 febbraio 2026 – ore 19,00

08 febbraio 2026 – ore 18:00

