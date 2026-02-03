Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 5 all’8 febbraio 2026

© Foto di Llanydd Lloyd su Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 5 all’8 febbraio 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Il Carnevale di Palma Campania 2026: un mese di festa e le famose Quadriglie

Al via il Carnevale 2026 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi dal 1 Febbraio al 21 febbraio 2026. E anche quest’anno a Palma Campania si terrà una festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione con tante novità. Di seguito le date e le tappe dei principali eventi già annunciati dalla Fondazione. Il carnevale di Palma Campania è un carnevale storico e presenta alcune tappe significative e attese. Si inizia Domenica 1 Febbraio 2026 con Ratto del Gagliardetto e si prosegue con le attese giornate tipiche del Carnevale che richiamano migliaia di partecipanti come il 7 e 8 febbraio con le sfilate del primo e secondo gruppo delle 9 storiche Quadriglie che avranno un totale di oltre 2.000 protagonisti. Poi attraverso varie tappe si arriva alla grande festa del 17 febbraio, il Martedì Grasso dei Canzonieri che è la grande festa del Carnevale Palmese. Carnevale 2026 a Palma Campania

Festa della Zeza di Cesinali a Carnevale e sagra Gnocchi e Cotechino con vino gratis

A Cesinali in Irpinia nella valle del Sabato e vicino ad Avellino, Atripalda e a San Michele di Serino torna la Zeza di Cesinali che si terrà nei giorni 8, 14,15 e 17 con un gran Zezone Finale e intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e vino gratis. Un bell’evento di Carnevale che rappresenta una tradizione consolidata nel vasto panorama carnevalesco irpino e che si svolge ogni anno fornendo un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare e usanze che risalgono a molti secoli fa. Anche quest’anno la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona: sarà infatti presente oltre che all’apertura a Cesinali il giorno 8, al Carnevale Atripaldese di sabato 14, alla sfilata del 15 febbraio mattina ad Avellino, e poi sempre il 15 in pomeriggio al carnevale di Altavilla Irpina. La Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026

Il “Carnevale del Golfo” nel Golfo di Policastro con eventi e sfilate a Sapri e a Policastro

Grande festa quest’anno nel Golfo di Policastro per il “Carnevale del Golfo” con le due Pro Loco che si sono unite per organizzare questa bella festa. Previsti due appuntamenti a Sapri e uno a Policastro Bussentino, per una bella festa in maschera che coinvolgerà il territorio più a sud di Salerno. Si inizia l’8 febbraio a Policastro, e si prosegue domenica 15 e martedì 17 a Sapri ed è ancora possibile partecipare per sfilare iscrivendosi presso una delle due Proloco organizzatrici. Il “Carnevale del Golfo” a Policastro e Sapri

La tradizionale Mascarata Serinese MA.BI e la festa del Carnevale a Serino

Nei giorni 1.8, 15 e 17 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa della Mascarata Serinese MA.BI . Un bell’evento con la festa che poi continua fino al 17 febbraio. Dopo la festa del 1 febbraio a Sala di Serino l’8 Febbraio 2026 si continua a San Biagio di Serino (AV), poi il 15 febbraio 2026 ad Avellino all’interno della manifestazione “Cento Carnevali d’Irpinia”. Il 17 febbraio 2026 nel pomeriggio, Sala di Serino diventa il punto d’incontro di tutti i Carnevali. Mascarata Serinese a Serino

Grande festa nel casertano per il Carnevale Maddalonese

Quattro giorni di grande festa a Maddaloni dall’8 al 17 febbraio 2026 per l’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese: un bell’evento che fa parte da diversi anni dell’elenco dei Carnevali d’Italia. Una grande e bella festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di attrarre visitatori da tutto il territorio.Organizzato dall’Aps “Carnevale Maddalonese” in sinergia con il Comune di Maddaloni, anche questa 11^edizione sarà un’edizione ricca di colori e allegria con tanti e nuovi carri allegorici, costruiti da volontario durate tutto l’anno, grazie anche ad una collaborazione con i maestri della cartapesta dei carri di Viareggio. Previsti quest’anno varie sfilate e un ricco programma di spettacoli, tutti a titolo gratuito, che coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale. il Carnevale Maddalonese

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di febbraio a Napoli

Anche per febbraio 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

