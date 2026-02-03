La Musica è Donna: programma concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Ph Facebook Fondazione Franco Michele Napolitano

Anche per il 2026 si terranno 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano, con appuntamenti nella sede del glorioso Circolo napoletano al Molosiglio.

Iniziata al Circolo Canottieri Napoli la stagione concertistica 2026 della Fondazione F.M. Napolitano, presieduta dal prof. Sergio Sciarelli, che vede la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. La rassegna, dal titolo “La Musica è Donna” e prevede anche 4 concerti dove saranno protagoniste le donne, esecutrici e compositrici.

La stagione concertistica si è aperta domenica 18 gennaio alle ore 19 al Circolo Canottieri Napoli, con il concerto “Buon Compleanno Mozart” che ha visto sul palco l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal Maestro Nicola Colafelice, con la partecipazione in qualità di solisti del violinista napoletano Riccardo Zamuner e della famosa violista russa Anna Serova, che hanno eseguito la famosa “Sinfonia Concertante”. Un omaggio al grande genio di Mozart, del quale in questo mese di gennaio ricorrono i 270 anni dalla nascita.

Dopo il concerto inaugurale, la programmazione al Circolo Canottieri proseguirà con altri 17 concerti, in programma il mercoledì alle ore 20:

4 febbraio: il duo formato dai giovani fratelli pluripremiati in concorsi internazionali, Ulisse Mazzon (violino) e Maria Mafalda Mazzon (violoncello) con un programma dedicato alle danze e variazioni;

18 febbraio: il duo di artisti spagnoli, padre e figlio, Antonio Soria Sales (violoncello) e Antonio Soria Alemany (pianoforte) proporrà un programma di autori spagnoli affiancati a brani di Faurè e Rachmaninoff;

4 marzo: due artisti napoletani noti a livello internazionale, Salvatore Lombardi (flauto) e Raffaele Maisano (pianoforte), in un concerto dedicato ad autori italiani;

19 marzo: (unico appuntamento di giovedì), omaggio a Coco Chanel con il concerto spettacolo “Le blanc et le noir” – Coco Chanel, la donna che inventò lo stile” con Giuseppe Nese (flauto), Gabriella Orlando (pianoforte), Ivonne Grimaldi (voce narrante);

1° aprile: il giovane cantante jazz Antonio Valentino con Marco De Gennaro al pianoforte saranno protagonisti del concerto “Quando il jazz parlava d’amore”;

22 aprile: imperdibile concerto con due grandi interpreti, Luca Signorini (violoncello) e Paola Volpe (pianoforte) che presenteranno il loro ultimo lavoro;

6 maggio: un giovane virtuoso del pianoforte, Samuele Valenzano, interpreterà la Sonata op.57 di Beethoven, la Tarantella di Liszt e gli studi op. 10 di Chopin;

20 maggio: il Quartetto “Cino Ghedin”, formatosi alla prestigiosa Accademia Stauffer di Cremona, proporrà musiche di Schumann e Brahms;

3 giugno: un altro grande virtuoso del pianoforte, il giovane Leonardo Merlini, eseguirà i famosi “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky e una selezione di “Etudes – tableaux” di Rachmaninoff;

10 giugno: Viaggio musicale intorno al mondo con Andrea Candeli (chitarra) e Michele Serafini (flauto);

Dopo la pausa estiva, che vedrà la Fondazione F. M. Napolitano ad Anacapri per la realizzazione della XXIV edizione del Festival “Dal barocco al jazz” e della XXVII edizione di “Anacaprifamusica”, i concerti al Circolo Canottieri riprenderanno seguendo il calendario:

23 settembre: Omaggio a Ella Fitzgerald con la splendida voce di Emilia Zamuner, che nel 2019 è stata selezionata come unica italiana all’International Ella Fitzgerald competition a Washington e ha vinto il secondo premio;

14 ottobre: stili a confronto con Valerio Capilli (violino) e Michaela Gulino (pianoforte), che proporranno musiche di Mozart, Beethoven, Brahms e Ginastera;

28 ottobre: altro appuntamento internazionale con il concerto “Vive la France” proposto dal duo pianistico Anne Dezombre e Hugues Leclère;

11 novembre: il violinista Riccardo Zamuner e il pianista Emanuele Delucchi in concerto;

25 novembre: concerto dedicato a compositori del Romanticismo inglese con Arianna Santorsola (viola) e Michelangelo Carbonara (pianoforte);

2 dicembre: un programma dedicato ai solisti con orchestra;

16 dicembre: chiusura della stagione con il concerto di Natale affidato al Coro della Leonessa diretto dal Maestro Carlo Forni.

​I concerti al Circolo Canottieri – 18 concerti – Biglietto Singolo € 10 – Abbonamento € 100 -Abbonamento soci Circolo Canottieri € 60

