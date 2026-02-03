La festa della Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026: gran finale con la sagra degli Gnocchi e Cotechino

- Total0
Anche quest’anno ritorna la festa della Zeza di Cesinali, il grande spettacolo carnevalesco itinerante, che ora è anche nel Patrimonio Immateriale della Regione Campania
A Cesinali in Irpinia nella valle del Sabato e vicino ad Avellino, Atripalda e a San Michele di Serino torna la Zeza di Cesinali che si terrà nei giorni 8, 14,15 e 17 con un gran Zezone Finale e intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e vino gratis
Un evento di Carnevale che rappresenta una tradizione consolidata nel vasto panorama carnevalesco irpino e che si svolge ogni anno fornendo un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare e usanze che risalgono a molti secoli fa.
Anche quest’anno la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona: sarà infatti presente oltre che all’apertura a Cesinali il giorno 8, al Carnevale Atripaldese di sabato 14, alla sfilata del 15 febbraio mattina ad Avellino, e poi sempre il 15 in pomeriggio al carnevale di Altavilla Irpina.
Un evento che avvicina la tradizione alla buona gastronomia locale e infatti il programma delle tre giornate di festa è sempre accompagnato dal buon cibo Irpino: in particolare martedì 17 ci sarà l’atteso gran Zezone Finale e intorno al focarone a Cesinali con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e il vino gratis.
“Zeza di Cesinali” – Programma 2026
DOMENICA 8 FEBBRAIO
- ore 9.30 apertura del Carnevale a Cesinali. Sfilata
- ore 10.00 esibizione al Dolce Angolo;
- ore 11.00 esibizione da Andy Bar
SABATO 14 FEBBRAIO
- Dalle ore 15.00 partecipazione al Carnevale Atripaldese. Sfilata ed esibizione
DOMENICA 15 FEBBRAIO
- Dalle ore 10.30 sfilata ed esibizione ad Avellino lungo Corso Vittorio Emanuele
- Dalle ore 17.00 sfilata ed esibizione al carnevale di Altavilla Irpina
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO: CARNEVALE
- Ore 16.00 sfilata ed esibizione al Carnevale Aiellese
- Ore 17.00 raduno in piazza S. Urciuoli a Sfilata con tutti i bambini con grande animazione e le mascotte di “Un Sorriso per la Vita”
- Ore 18.00 esibizione alla Gelateria la Gondola Andy Bar
- Ore 19.30 in piazza Enrico Cocchia centro storico Zezone Finale intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e il vino gratis.
- Dopo l’esibizione della Zeza la serata continua con VINYL GIANPY DJ
Il Carnevale di Cesinali è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: La Zeza è tradizione popolare, musica, divertimento e buon cibo per grandi e piccoli! Un’occasione imperdibile per gustare i sapori della tradizione.
Martedì 17 sarà una giornata di festa, cultura popolare e comunità, organizzata con il supporto di Pro Loco Cesinali, Comune di Cesinali e Regione Campania. Una vera magia del Carnevale e della Zeza di Cesinali!
