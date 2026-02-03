La festa della Zeza di Cesinali per il Carnevale 2026: gran finale con la sagra degli Gnocchi e Cotechino

ph facebook Zeza di Cesinali

Anche quest’anno ritorna la festa della Zeza di Cesinali, il grande spettacolo carnevalesco itinerante, che ora è anche nel Patrimonio Immateriale della Regione Campania

A Cesinali in Irpinia nella valle del Sabato e vicino ad Avellino, Atripalda e a San Michele di Serino torna la Zeza di Cesinali che si terrà nei giorni 8, 14,15 e 17 con un gran Zezone Finale e intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e vino gratis

Un evento di Carnevale che rappresenta una tradizione consolidata nel vasto panorama carnevalesco irpino e che si svolge ogni anno fornendo un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare e usanze che risalgono a molti secoli fa.

Anche quest’anno la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona: sarà infatti presente oltre che all’apertura a Cesinali il giorno 8, al Carnevale Atripaldese di sabato 14, alla sfilata del 15 febbraio mattina ad Avellino, e poi sempre il 15 in pomeriggio al carnevale di Altavilla Irpina.

Un evento che avvicina la tradizione alla buona gastronomia locale e infatti il programma delle tre giornate di festa è sempre accompagnato dal buon cibo Irpino: in particolare martedì 17 ci sarà l’atteso gran Zezone Finale e intorno al focarone a Cesinali con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e il vino gratis.

“Zeza di Cesinali” – Programma 2026

DOMENICA 8 FEBBRAIO

ore 9.30 apertura del Carnevale a Cesinali. Sfilata

ore 10.00 esibizione al Dolce Angolo;

ore 11.00 esibizione da Andy Bar

SABATO 14 FEBBRAIO

Dalle ore 15.00 partecipazione al Carnevale Atripaldese. Sfilata ed esibizione

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Dalle ore 10.30 sfilata ed esibizione ad Avellino lungo Corso Vittorio Emanuele

lungo Corso Vittorio Emanuele Dalle ore 17.00 sfilata ed esibizione al carnevale di Altavilla Irpina

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO: CARNEVALE

Ore 16.00 sfilata ed esibizione al Carnevale Aiellese

Ore 17.00 raduno in piazza S. Urciuoli a Sfilata con tutti i bambini con grande animazione e le mascotte di “Un Sorriso per la Vita”

con grande animazione e le mascotte di “Un Sorriso per la Vita” Ore 18.00 esibizione alla Gelateria la Gondola Andy Bar

Ore 19.30 in piazza Enrico Cocchia centro storico Zezone Finale intorno al focarone con anche la Sagra degli Gnocchi e cotechino al sugo e il vino gratis .

. Dopo l’esibizione della Zeza la serata continua con VINYL GIANPY DJ

Il Carnevale di Cesinali è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: La Zeza è tradizione popolare, musica, divertimento e buon cibo per grandi e piccoli! Un’occasione imperdibile per gustare i sapori della tradizione.

Martedì 17 sarà una giornata di festa, cultura popolare e comunità, organizzata con il supporto di Pro Loco Cesinali, Comune di Cesinali e Regione Campania. Una vera magia del Carnevale e della Zeza di Cesinali!

Maggior informazioni – La Zeza di Cesinali

