Gran Ballo di Carnevale nei saloni della Reggia di Caserta: valzer e quadriglie in abiti ottocenteschi

Un Gran Ballo di Carnevale nei saloni della Reggia di Caserta per rivivere, tra romantici valzer, quadriglie, mazurke e polke l’ atmosfera di un’epoca passata e assistere ai rituali di svago e divertimento delle corti reali

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 16, alla Reggia di Caserta si terrà il Gran Ballo di Carnevale, un pomeriggio particolare in cui a Palazzo Reale rivivrà l’atmosfera delle danze in abiti ottocenteschi.

I visitatori della Reggia, avvolti dalla magia del Vestibolo superiore, faranno un vero e proprio viaggio nel tempo diventando spettatori di una corte danzante in abiti ottocenteschi

L’evento sarà a cura dell’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, diretta dal Maestro Lucio Martino, che vuole valorizzare la tradizione dei festeggiamenti carnevaleschi di un tempo ricreando l’atmosfera di festa a corte con balli e coreografie ricostruite sulle note della musica dell’epoca tra valzer, quadriglie, mazurke e polke.

Una festa in costume d’epoca nei saloni della Reggia di Caserta

Il Gran Ballo di Carnevale di domenica 8 febbraio offrirà ai visitatori della Reggia di Caserta una bella esperienza immersiva nell’epoca della seconda metà del XIX secolo, per far rivivere e reinterpretare i rituali di svago e divertimento nelle società di corte.

I visitatori del museo potranno partecipare all’atmosfera festosa del Gran Ballo di Carnevale, che verrà accompagnato dalla descrizione di aspetti e valori della danza e della cultura del tempo.

La partecipazione all’evento è inclusa nel costo ordinario del biglietto al Museo.

