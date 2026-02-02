La 52° edizione del Nauticsud nella Mostra d’Oltremare a Napoli

Ph Facebook Nauticsud Salone Internazionale della Nautica

Al via la 52° edizione del Nauticsud, uno degli appuntamenti di rilievo nel panorama fieristico italiano dedicato alla nautica. Un’occasione per conoscere le ultime novità in tema di imbarcazioni, accessori, motori e servizi per la nautica da diporto.

Dal 7 al 15 febbraio 2026 nella Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà la 52° edizione del Nauticsud il grande salone nautico, che avrà un ruolo importante per l’immagine della città partenopea che apre il biennio 2026/2027 dedicato all’Americas’ Cup.

Un’ esposizione nautica di livello internazionale, che si terrà in ben sette padiglioni della Mostra d’Oltremare, su oltre 15mila metri quadrati, che metterà in mostra il meglio della cantieristica italiana della produzione di imbarcazioni comprese tra i 6 e 15 metri. Anche per questa edizione ci saranno tantissime aziende campane e napoletane, a dimostrazione del peso produttivo regionale nell’intero comparto nazionale, ma anche la partecipazione di cantieri extra regionali ed esteri rendendo la città di Napoli un polo centrale della nautica da diporto nel Mediterraneo.

A Napoli una grande esposizione nautica di livello internazionale

Organizzato da AFINA, l’Associazione Filiera Italiana della Nautica, il Nautic Sud si propone come volano per il rilancio della media e piccola nautica da diporto in un momento di forte visibilità e di promozione del rapporto tra Napoli e il suo mare, con l’evento più importante al mondo legato al mare e alla nautica: all’Americas’ Cup.

Al 52° Nauticsud presenti in esposizione gozzi, gommoni, motoscafi e yacht ma anche aziende di servizi, di motori e soprattutto di accessoristica, con particolare riferimento ai giocattoli acquatici, punto di riferimento per i giovani e per chi approccia a vivere il mondo marino.

Come visitare il Nauticsud nella Mostra d’Oltremare

Orari – Dal 7 al 15 febbraio 2026 al 52° Nauticsud gli orari di apertura della fiera saranno i seguenti: 12.30 – 19.00; mentre il venerdì, sabato e domenica aprirà alle 10.30 e chiuderà alle 20.30.

Dal 7 al 15 febbraio 2026 al 52° Nauticsud gli orari di apertura della fiera saranno i seguenti: 12.30 – 19.00; mentre il venerdì, sabato e domenica aprirà alle 10.30 e chiuderà alle 20.30. Prezzi biglietti : Intero = Euro 15,00; Ragazzi under 16 = Euro 12,00; Scolaresche = Euro 8,00 – Omaggio per bambini under 10 e per accompagnatore di portatore di handicap.

: Intero = Euro 15,00; Ragazzi under 16 = Euro 12,00; Scolaresche = Euro 8,00 – Omaggio per bambini under 10 e per accompagnatore di portatore di handicap. Ingressi : Piazzale Tecchio e Viale Kennedy

: Piazzale Tecchio e Viale Kennedy Espositori presenti : 52° edizione del Nauticsud – Espositori

Maggiori informazioni : 52° edizione del Nauticsud

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.