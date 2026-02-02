Il “Carnevale del Golfo” nel Cilento con eventi e sfilate a Sapri e a Policastro

Ph facebook Proloco Sapri

Il “Carnevale del Golfo” unisce due cittadine nel golfo di Policastro, Sapri e Policastro Bussentino, per una bella festa in maschera che coinvolgerà il territorio più a sud di Salerno

Grande festa quest’anno nel Golfo di Policastro per il “Carnevale del Golfo” con le due Pro Loco che si sono unite per organizzare questa bella festa. Previsti due appuntamenti a Sapri e uno a Policastro Bussentino, per una bella festa in maschera che coinvolgerà il territorio più a sud di Salerno. Si inizia l’8 febbraio a Policastro, e si prosegue domenica 15 e martedì 17 a Sapri ed è ancora possibile partecipare per sfilare iscrivendosi presso una delle due Proloco organizzatrici.

Previsti carri allegorici, gruppi e maschere che saranno anche valutati da una giuria che sarà diversa per ognuna delle due tappe e che verranno premiati in base all’originalità, alla tematica e per la coreografia. Un carnevale del Golfo che sarà anche “ competitivo” stimolando i partecipanti a preparare il carro più bello ma sempre nell’ottica di divertirsi tutti assieme in un clima di gioia e condivisione.

Il programma del carnevale del Golfo 2026

Domenica 8 febbraio 2026 – Policastro Bussentino

Ore 12 – Spettacoli per bambini in Villa Comunale

Ore 13 – Al Campo Sportivo Raduno dei Gruppi e dei Carri allegorici

Ore 14 – Sfilata per le vie del Paese

Domenica 15 febbraio 2026 – Sapri

Ore 14 – Piazza del Plebiscito – Raduno dei Gruppi e dei Carri allegorici

Ore 14,30 – Sfilata per le strade del Paese

Martedì 17 febbraio 2026 – Sapri

Ore 15-16 – Lungomare Area Spettacoli – Iscrizione Mascherine

Ore 16 – Lungomare Area Spettacoli – Sfilata e Premiazione

Ore 19 – Accensione della Befana di via Carlo Pisacane con Brindisi Finale

Per maggiori informazioni Pro Loco Sapri

