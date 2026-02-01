Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti di Febbraio 2026

© Napoli da Vivere

Anche per tutto il mese di febbraio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi “ si terranno una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, dedicati alla mostra Gli anni. Capitolo 2 e alla collezione permanente e ad altre in corso. Tutte le attività sono gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso.

Al Museo Madre la nuova mostra “Gli anni. Capitolo 2”, a cura di Eva Fabbris in collaborazione con Marta Federici e Silvia Salvati durerà fino al 6 aprile 2026 al Madre. Un evento interessante che esplora l’eredità artistica a Napoli, rileggendo la storia dell’arte contemporanea in città attraverso opere della collezione del Madre e altre in prestito intrecciando così opere della collezione permanente del Museo con prestiti di collezioni pubbliche e private locali

Il calendario degli eventi di febbraio al Museo Madre

Domenica 1 febbraio 2026 ore 16,00- 17,00

Sabato 7 febbraio 2026 ore 12,00- 13,00

Madre KIDS (6* anni) | Laboratorio + visita guidata gratuita per bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 2

Domenica 8 febbraio 2026 ore 16,00- 17,00

Madre FAMILY| Laboratorio + Visita guidata gratuita per famiglie alla collezione permanente

Sabato 14 febbraio 2026 ore 12,00- 13,00

Visita guidata speciale – Santa do pau oco – con Mario Francesco Simeone, curatore del Premio Meridiana, alla mostra curata da Gabriella Rebello Kolandra – Il premio è promosso dalla Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – museo Madre e dagli Amici del Madre, con il supporto di Antony Morato e Fondazione Tridama.

Domenica 15 febbraio 2026 ore 16,00- 17,00

Madre KIDS (6* anni) | Laboratorio + visita guidata gratuita per bambini alla mostra Gli anni. Capitolo 2

Sabato 21 febbraio 2026 ore 12,00- 13,00

Visista guidata speciale alla mostra Gli anni. Capitolo 2 con Marta Federici, co-curatrice della mostra

Domenica 22 febbraio 2026 ore 16,00- 17,00

Visita guidata speciale – Untitled (I love you) | Uri Aran con Eva Fabbris, curatrice della mostra e direttrice del Museo Madre

Si consiglia la prenotazione delle visite alla mail didattica@madrenmadreapoli.it

