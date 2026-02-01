Aperitivo Artistico nel Complesso di Santa Maria la Nova: il Sabato che non c’era nel Centro Storico di Napoli

Esistono luoghi che cambiano voce. Esistono serate che smettono di essere semplici uscite e diventano ricordi indelebili. Benvenuti all’Aperitivo Artistico di NOMEA. Unica data a S.M. La Nova. Il Sabato che non c’era

Sabato 7 Febbraio 2026, nel cuore pulsante di Napoli, torna l’appuntamento che ha già conquistato chi cerca l’inaspettato: l’Aperitivo Artistico di NOMEA. Ma questa volta, varcheremo una soglia speciale: quella del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova dove ci sarà l’unico appuntamento con questo format.

L’Inizio: Una porta che si apre sull’Invisibile

Immagina di attraversare il chiostro mentre le luci della città sfumano. Ad accoglierti, all’interno dell’Antico Refettorio non ci sono solo mura secolari, ma il suono magnetico di un Violino e qui si svolgerà il primo atto del nostro Happening: un’immersione sensoriale che ti scollega dal caos esterno per proiettarti in una dimensione sospesa tra storia e leggenda.

Il Mistero: Le tracce del Conte a Napoli e le Meraviglie Storiche

Mentre ti addentri nel sito, l’attore Giovanni Del Monte ti guiderà tra aneddoti e storie in un racconto vivo. Scoprirai gli ambienti di questo scrigno d’arte e il misterioso Codice La Nova, con le sue scritte incomprensibili che lega Napoli a Vlad III di Valacchia, l’uomo dietro il mito di Dracula, sepolto proprio qui.

L’Emozione: La Danza

Nel momento culminante, il silenzio della chiesa con il suo magnifico tetto dorato lascerà il posto alle note della colonna sonora di Dracula. Due ballerine daranno vita a una coreografia suggestiva di danza contemporanea, un dialogo corporeo che fonde il sacro del luogo con il fascino oscuro della leggenda. Un momento di bellezza pura, da vivere col fiato sospeso.

Il Convivio: L’Esplosione del Gusto

L’Aperitivo Artistico non sarebbe tale senza il piacere del palato. Dopo il viaggio tra le arti, ci sposteremo di pochi metri da ‘Pastena’. Qui, la tradizione napoletana si fa eccellenza: una Pasta e Patate artigianale fumante e un calice di vino partenopeo ti aspettano per celebrare la serata nel segno della convivialità e del sapore autentico.

Aperitivo Artistico nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Unisciti a Noi! (Prenotazione Obbligatoria) – L’esclusività richiede cura. Per questo abbiamo riservato solo pochi posti per tre turni di partecipazione, affinché ogni ospite possa vivere l’esperienza in totale intimità.

Turno A: h. 17.30

Turno B: h. 19.30

Turno C: h. 21.30

Contributo di partecipazione:

20€ Adulti (Include: Performance artistiche, Visita narrativa, Degustazione e Vino )

) 0€ (6-17 anni) | Gratis (0-5 anni)

Complesso Monumentale S.M. La Nova – Sabato 7 Febbraio 2026 – Prenotazione Obbligatoria – I posti sono limitati e tendono a esaurirsi rapidamente. Assicura il tuo posto esclusivamente via WhatsApp: 375 6139180

Non scegliere un sabato qualunque. Scegli l’Aperitivo Artistico di NOMEA.

