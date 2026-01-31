Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026

© Napoli da Vivere

Musei gratis a Napoli e in Campania il 1 febbraio 2026 per “la Domenica al Museo”

Domenica 1 febbraio 2026 i Musei Statali aperti gratuitamente a Napoli ed in Campania per l’appuntamento della prima domenica del mese. Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti Musei statali visitabili gratisa Napoli e in Campania

Sagra del Friariello a Volla, alla Tenuta Nuvia, con tanto buon cibo della tradizione campana

Anche quest’anno da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 a Volla, vicino a Napoli nella Tenuta Nuvia in Via Pinocchio 6, si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che ci propone uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. La sagra è alla sua quarta edizione e si svolgerà per la prima volta nella Tenuta Agricola Nuvia dove ci saranno, oltre agli ottimi friarielli della zona, tante buone pietanze e ottimo street food. Sagra del Friariello a Volla

A Sarno ritorna la grande festa del Carnevale Sarnese 2026

Dal 1° al 17 febbraio 2026 si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2026 con sei date importanti da non perdere: tutte giornate di festa, colori e divertimento e la Grande parata finale di Martedì 17 febbraio 2026 per la bella e colorata sfilata finale del Martedì Grasso. Per il Carnevale Sarnese 2026 ci sarà un ricco cartellone di appuntamenti che animerà la città per oltre un mese con tanti carri allegorici. Tante giornate di festa da non perdere, ognuna con un ricco programma di eventi che troverete di seguito. Carnevale Sarnese 2026

“’O Fuoc ra Tammorr” a Mercato San Severino. Tradizione,musica e buon cibo

Sabato 31 gennaio 2026 si terrà la 3ª edizione di “’O Fuoc ra Tammorr” a Mercato San Severino in Via Largo Cristone località Acquarola. Un bell’evento tra tradizione, musica e fuoco vivo. Organizzato dall’associazione Marcellino Junior con la collaborazione di AQB Events ‘O Fuoco ra Tammorra è un evento che celebra le tradizioni popolari e l’importanza della convivialità: nato nel 2024 si è rapidamente affermato come appuntamento di rilievo per la comunità di Mercato San Severino. Una bella festa popolare che si svolge nel suggestivo borgo storico di Acquarola di Mercato San Severino, situato ai piedi del Monte Elia e del Parco dei Diecimari, e si incentra sul simbolismo del fuoco, elemento di trasformazione, purificazione e rinnovamento, ma anche espressione di energia, passione e condivisione. “’O Fuoc ra Tammorr”

La tradizionale Mascarata Serinese MA.BI apre la festa del Carnevale a Serino

Domenica 1 Febbraio 2026 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa del Gemellaggio tra la Mascarata Serinese MA.BI & Le Beuffon de Courmayeur. Un bell’evento che si svolgerà dalle 14,30 in Piazza Ciccarelli e che celebra il gemellaggio con il gruppo di Courmayeur in Valle d’Aosta. La festa poi continua fino al 17 febbraio. Mascarata Serinese a Serino

Lì Squacqualacchiun, le tommacelle e l’inizio del Carnevale 2026 a Teora in Alta Irpinia

Ritorna a Teora, nell’avellinese, la grande festa del Carnevale Teorese 2026 che inizia Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio 2026 con il ritorno della tradizione de “Lì Squacqualacchiun” nel segno del Carnevale. Per due giorni a Teora una bella festa con i sapori autentici del buon cibo locale e poi musica, sfilate e l’emozionante Volo dello Squacqualacchione infuocato con tanto divertimento per tutte le età.Non mancheranno concerti dal vivo e stand gastronomici con ottime eccellenze culinarie della zona cominciando dalle tomacelle .Lì Squacqualacchiun”

“Carri, Cippi e Pastellessa”: a Portico di Caserta la Festa di Sant’Antuono

Si terrà nei giorni 24 – 25 – 27 – 30- 31 gennaio e 01 febbraio 2026 a Portico di Caserta la grande festa per festeggiare ed onorare Sant’Antuono con tanta musica, folclore, colori, sapori e tanta allegria. La grande Festa di Sant’Antonio che si chiama quest’anno “Carri, Cippi e Pastellessa” a Portico di Caserta prevede anche la sfilata delle “battuglie” che si terrà nei giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio 2026. Portico di Caserta è il paese dei bottari e organizza sempre una grande festa, promossa ed organizzata dal Comune di Portico di Caserta in collaborazione con l’Associazione “Tradizioni, Canti e Suon a Sant’Antuono” con la tradizionale sfilata delle “Battuglie di Pastellessa” ovvero i Carri di Sant’Antuono, che sfileranno per le vie del paese mostrando le loro fantasie e trascinando i presenti con i ritmi dei bottari. “Carri, Cippi e Pastellessa”

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 4 gennaio 2026, Saldi in Campania

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Le Luci d’Artista a Salerno: 20^ edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano

Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale, ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giugliano in Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. Antonio ha conquistato la giuria dei maestri gelatieri con due creazioni di altissima qualità, ottenendo il primo posto assoluto con la granita al mandarino e un ulteriore piazzamento al sesto posto nella top ten con la granita al pistacchio, risultato che gli ha consentito di vincere ufficialmente la competizione. La granita siciliana migliore del mondo

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope alla Reggia di Portici

Nuovo appuntamento sabato 31 Gennaio la Reggia di Portici riaprirà le sue porte alla meraviglia con il nuovo format di NOMEA: “La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope”, un’esperienza itinerante ed immersiva che intreccia musica, narrazione e immagini in un racconto che vibra di storia e contemporaneità. La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 ritorna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana. Tra i tanti concerti di altissimo livello previsti ci saranno Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Da non perdere. Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

Alla Reggia di Caserta una grande mostra sulle Regine di Napoli

Fino al 20 aprile 2026 nella Gran Galleria del Museo Reggia di Caserta una mostra di livello internazionale dal titolo “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” ci permetterà di conoscere le “Regine” di Napoli e il ruolo da loro esercitato dal Settecento alla prima metà del Novecento. In mostra oltre duecento opere provenienti da importanti musei. Le Regine di Napoli

