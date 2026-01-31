Palma Campania in festa: il Carnevale 2026 tra Quadriglie e Canzonieri (date e info)

Ph Facebook Carnevale di Palma Campania

Anche quest’anno ci sarà un mese di festa a Palma Campania per lo storico Carnevale che, anche quest’anno, ci propone la famosa Sfilata delle Quadriglie e la bella esibizione dei Canzonieri

Al via il bellissimo Carnevale 2026 a Palma Campania che proporrà, anche quest’anno, un mese di eventi dal 1 Febbraio al 21 febbraio 2026. E anche quest’anno a Palma Campania si terrà una bella festa all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione con tante novità. Di seguito le date e le tappe dei principali eventi già annunciati dalla Fondazione.

Le tappe del Carnevale di Palma Campania 2026

Il carnevale di Palma Campania è un carnevale storico e presenta alcune tappe significative e attese. Si inizia Domenica 1 Febbraio 2026 con Ratto del Gagliardetto e si prosegue con le attese giornate tipiche del Carnevale che richiamano migliaia di partecipanti come il 7 e 8 febbraio con le sfilate del primo e secondo gruppo delle 9 storiche Quadriglie che avranno un totale di oltre 2.000 protagonisti. Poi attraverso varie tappe si arriva alla grande festa del 17 febbraio, il Martedì Grasso dei Canzonieri che è la grande festa del Carnevale Palmese. Per il 2026 alcune novità:

Quest’anno ci saranno 2000 persone impegnate, con t anti bravi artisti e creativi che si preparano alla sfida per gareggiare nelle varie categorie e conquistare il premio come miglior regia, colonna sonora, scenografia, opera sartoriale ecc…

anti bravi artisti e creativi che si preparano alla sfida per gareggiare nelle varie categorie e conquistare il premio come miglior regia, colonna sonora, scenografia, opera sartoriale ecc… A condurre l’edizione 2026 sarà l’attore Stefano Fresi .

. L’accesso alle tribune sarà a pagamento e sul sito ufficiale si potranno acquistare i ticket .

. Non ci sarà nessun carro di cartapesta, perché nulla si costruisce con “colla e giornali ”, ma tutto si cuce con ago e filo o si scrive sugli spartit Ed anche la musica che accompagna le scenografie non è digitale, ma addirittura eseguita con gli strumenti dell’antica tradizione napoletana come scetavajasse, putipù e triccaballacche, che creano un’orchestra spontanea e travolgente.

Ed anche la musica che accompagna le scenografie non è digitale, ma addirittura che creano un’orchestra spontanea e travolgente. Poi dopo la festa una parte dei coloratissimi abiti viene esposta nel Museo del Carnevale, mentre altri vengono rimessi in circolo per essere modificati e riutilizzati nelle prossime feste.

Le date con tutti momenti del Carnevale di Palma Campania 2026

24 gennaio – Il Carnevale a Palma i nizia ufficialmente con la Canzone d’occasione. Le Quadriglie, protagoniste assolute, si esibiscono in veri e propri atti teatrali, presentando al pubblico una canzone scritta per l’occasione. Il testo, spesso basato su una melodia già nota o interamente inedito, descrive il tema della quadriglia, i suoi personaggi e le peculiarità della rappresentazione. È un momento di grande coinvolgimento creativo e spettacolare.

Il Carnevale a Palma i protagoniste assolute, si esibiscono in veri e propri atti teatrali, presentando al pubblico una canzone scritta per l’occasione. Il testo, spesso basato su una melodia già nota o interamente inedito, descrive il tema della quadriglia, i suoi personaggi e le peculiarità della rappresentazione. È un momento di grande coinvolgimento creativo e spettacolare. 1 febbraio – Segue il Ratto del Gagliardetto, c onosciuto anche come Cambio di Bacchetta, che è un passaggio simbolico di leadership tra il maestro della Quadriglia uscente e il suo successore. Questo rito si svolge sotto casa del maestro precedente, dove avviene il “ratto” della bacchetta. L’evento si conclude con una parata che attraversa le strade principali della città, culminando in Piazza De Martino. Qui, al ritmo del caratteristico “passo” della quadriglia , si celebra ufficialmente il passaggio di consegne.

Segue onosciuto anche come Cambio di Bacchetta, che è un passaggio simbolico di leadership tra il maestro della Quadriglia uscente e il suo successore. Questo rito si svolge sotto casa del maestro precedente, dove avviene il “ratto” della bacchetta. L’evento si conclude con una parata che attraversa le strade principali della città, culminando in Piazza De Martino. Qui, , si celebra ufficialmente il passaggio di consegne. 7 e 8 febbraio – La parte più folcloristica del Carnevale è la favolosa sfilata delle quadrigliein cui le strade di Palma Campania si trasformano in un’esplosione di colori e suoni, grazie ai costumi elaborati e alla musica delle bande che accompagnano le quadriglie lungo il percorso storico. È una giornata dedicata alla valutazione dei costumi, in cui ogni Quadriglia si impegna a stupire pubblico e giuria con la propria creatività e attenzione ai dettagli.

Poi si entra nella settimana del Carnevale con i grandi momenti del Carnevale di Palma Campania.

14 e 15 febbraio – La Messinscena delle Quadriglie – dopo la Sfilata è un altro bel momento del Carnevale Palmese. Tutte le Quadriglie, tra un grande spettacolo di luci, suoni, musiche, costumi e balli si presenteranno sul palco centrale per presentare il tema prescelto e il bravo Maestro di Quadriglia. Il palcoscenico viene conquistato da ciascuna Quadriglia dopo aver sfilato in corteo per il circuito cittadino.

– dopo la Sfilata è un altro bel momento del Carnevale Palmese. Tutte le Quadriglie, tra un grande spettacolo di luci, suoni, musiche, costumi e balli si presenteranno sul palco centrale e il bravo Maestro di Quadriglia. Il palcoscenico viene conquistato da ciascuna Quadriglia dopo aver sfilato in corteo per il circuito cittadino. 16 febbraio – Il Passo delle Quadriglie – Le Quadriglie girano facendo una grande festa per tutto il paese e, chiuse in cerchio, fanno risuonare nelle varie postazioni la musica dei Canzonieri. Un grande e bell’evento serale, non in costume, che ha inizio e fine nel Villaggio delle quadriglie.

– Le Quadriglie girano facendo una grande festa per tutto il paese e, chiuse in cerchio, fanno risuonare nelle varie postazioni la musica dei Canzonieri. Un grande e bell’evento serale, non in costume, che ha inizio e fine nel Villaggio delle quadriglie. 17 febbraio – Martedì Grasso dei Canzonieri – è la grande festa del Carnevale Palmese , e le Quadriglie si esibiranno in cerchio nelle postazioni cittadine ed eseguono il loro spettacolo più bello, di musica e costumi, sul palco centrale, dirette dal Maestro di Quadriglia.

– è la , e le Quadriglie si esibiranno in cerchio nelle postazioni cittadine ed eseguono il loro spettacolo più bello, di musica e costumi, sul palco centrale, dirette dal Maestro di Quadriglia. Quest’anno il giorno 18 ci sarà lo scrutinio e il 21 le premiazioni con un’altra bella festa.

Sui siti ufficiali il programma di dettaglio dei singoli eventi.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.