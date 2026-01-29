Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026

© Napoli da Vivere

La guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026 si terranno sempre tanti eventi interessanti a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

“Cena con Sorpresa” con Tosca D’Aquino al Teatro Diana di Napoli

Dal 28 gennaio all’8 febbraio al Teatro Diana del Vomero ci sarà “Cena con Sorpresa” con Tosca D’Aquino, Simone Monteodoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra per la regia dello stesso Toni Fornari. Una divertentissima commedia da non perdere. ““Cena con Sorpresa”

La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope alla Reggia di Portici

Nuovo appuntamento sabato 31 Gennaio la Reggia di Portici riaprirà le sue porte alla meraviglia con il nuovo format di NOMEA: “La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope”, un’esperienza itinerante ed immersiva che intreccia musica, narrazione e immagini in un racconto che vibra di storia e contemporaneità. La Reggia Incantata: Voci e Suoni di Partenope

Napoli Burlesque Festival: il Burlesque Cabaret al Teatro Bolivar di Napoli

Il 30 e 31 gennaio il Teatro Bolivar ospiterà, per la prima volta in città, il Napoli Burlesque Festival: due serate evento dedicate all’arte, all’eleganza e all’ironia del burlesque. Spettacolo e glamour, con artisti italiani e stranieri di fama internazionale. Napoli Burlesque Festival

La Tempesta di William Shakespeare alla Galleria Toledo di Napoli

Dal 22 gennaio 2026 all’8 febbraio e precisamente nei giorni dal 22 al 25 gennaio, 29 gennaio,1 febbraio e dal 5 all’8 febbraio 2026 a Napoli, al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, in via Concezione a Montecalvario 34, andrà in scena, “la Tempesta” di William Shakespeare per la drammaturgia e regia di Laura Angiulli che propone una rilettura intensa e attuale di uno dei testi più complessi del drammaturgo inglese.La Tempesta di Shakespeare

Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere

Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti

Al Teatro Trianon nel weekend spettacoli di Gino Rivieccio e concerto di Marco Zurzolo

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026 due aspetti diversi di Napoli al Teatro Trianon Viviani a Napoli: la leggerezza di canzoni e i “fattarielli” di Gino Rivieccio raccontati in due serate e poi domenica il ricordo, tra musica e parole, delle Quattro giornate di Marco Zurzolo. Al Trianon weekend con Rivieccio e Zurzolo

AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli

Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale

ll Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

Il Nabucco di Giuseppe Verdi sarà in scena dal 18 al 31 gennaio al Teatro San Carlo nell’allestimento, prodotto da Opernhaus Zürich e con Riccardo Frizza che dirigerà l’Orchestra e il Coro. Tra l’eccezionale cast ci saranno anche Ludovic Tézier e Marina Rebeka. Nabucco di Giuseppe Verdi

Al Teatro Mercadante “Il Gabbiano” con Giuliana De Sio e Filippo Dini

Dal 21 gennaio al 1 febbraio 2026 a Napoli al Teatro Mercadante ci sarà “Il Gabbiano “ di Anton Cechov con Giuliana De Sio e Filippo Dini per la regia dello stesso Filippo Dini. Uno dei testi teatrali tra i più noti e rappresentati di sempre che riporta sulle scene l’assurdità del destino umano Il Gabbiano” con Giuliana De Sio e Filippo Dini

Massimo Ranieri al Teatro Augusteo con “Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare”

Dal 23 gennaio al 1° febbraio un grande spettacolo di e con Massimo Ranieri dal titolo “Tutti i sogni ancora in volo…e continuano a volare”, sarà al Teatro Augusteo di Napoli dove vedremo la versione teatrale dello spettacolo che ha già avuto grande successo in Tv, Un one-man show teatrale-musicale in due atti, della durata di circa 120 minuti tra esecuzioni live di brani monologhi, aneddoti e momenti di forte impatto emotivo. Massimo Ranieri al Teatro Augusteo

Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere

Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo

“We love Enzo”: la rassegna che ricorda Enzo Moscato alla Sala Assoli e al Teatro Nuovo

Dal 13 gennaio al 22 febbraio 2026 a Napoli si terrà la IV edizione di “We love Enzo” un progetto-dedica ad Enzo Moscato il grande drammaturgo, regista e attore scomparso il 13 gennaio 2024. “We love Enzo”

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende per l’anno 2026, fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Una stagione ricca di spettacoli che presenta tantissimi titoli in prevalenza nelle giornate festive con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Gli appuntamenti in Campania: il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli e alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

Musei gratis a Napoli e in Campania il 1 febbraio 2026 per “la Domenica al Museo”

Domenica 1 febbraio 2026 i Musei Statali aperti gratuitamente a Napoli ed in Campania per l’appuntamento della prima domenica del mese. Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti musei statali visitabili gratis Musei gratis a Napoli

“ViniLi, Note di degustazione” a Napoli alla Casa Museo di Roberto Murolo

Serata speciale al Vomero Giovedì 29 gennaio 2026 alla Casa Museo Murolo dove si terrà un evento che va oltre il concerto e oltre la degustazione. “ViniLi – Note di degustazione” è un evento sensoriale particolare che fa dialogare due patrimoni identitari della Campania: la canzone napoletana e il vino. L’evento si svolgerà tra le stanze della storica dimora di via Cimarosa 25, che fu casa di Ernesto e Roberto Murolo, oggi trasformata in Casa-Museo. “ViniLi, Note di degustazione”

Cappella Sansevero a Napoli: due appuntamenti speciali da non perdere. Come partecipare

Due appuntamenti speciali al Museo della Cappella Sansevero tra arte, storia e le meraviglie del suo tempio barocco. Si inizia lunedì 19 gennaio sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e poi nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026 i visitatori potranno partecipare alle visite guidate tematiche. Eventi speciali a Cappella Sansevero

Visite teatralizzate a Napoli per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Dal 17 gennaio al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo. L’evento vede la regia di Antonello Cossia ed è realizzato con i giovani attori ex allievi della scuola del Teatro di Napoli a cura di Artèpolis e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo. Visite teatralizzate al Teatro San Ferdinando

Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Gennaio 2026

Per tutto il mese di gennaio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”

Il Sabato dei Depositi: alla scoperta delle meraviglie segrete del Palazzo Reale di Napoli

Sabato 17 gennaio e sabato 21 febbraio a Napoli la nuova iniziativa per conoscere le opere d’arte e gli arredi di pregio conservate nei depositi del Palazzo Reale. Opere d’arte non sono ancora esposte al pubblico da ammirare con visite guidate speciali. Il Sabato dei Depositi: alla scoperta delle meraviglie segrete del Palazzo Reale di Napoli

Pista di Pattinaggio al Vulcano Buono fino al 15 febbraio

Al Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, oltre a tanti convenientissimi saldi rimarrà la bella pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’Arena centrale del Centro. La grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà aperta fino al 15 febbraio Christmas dreams Vulcano Buono

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

A Napoli l’arte presepiale napoletana si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi diciamo come visitarli. Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. La grande storia a Napoli all’ingresso di Palazzo Reale. Le statue dei Re di Napoli

Villa Lucia al Vomero: straordinarie terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana

Sulla collina del Vomero esiste una straordinaria villa immersa nel verde e con terrazze che regalano uno straordinario panorama sul golfo di Napoli. Villa Lucia era una dimora reale, di Re Ferdinando IV di Borbone e si trova al Vomero nel grande parco attiguo a quello di Villa Floridiana. Villa Lucia al Vomero

A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Sagre, feste e altre cose da non perdere a Napoli in questo Weekend

Sagra del Friariello a Volla, alla Tenuta Nuvia, con tanto buon cibo della tradizione campana

Anche quest’anno da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 a Volla, vicino a Napoli nella Tenuta Nuvia in Via Pinocchio 6, si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che ci propone uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. La sagra è alla sua quarta edizione e si svolgerà per la prima volta nella Tenuta Agricola Nuvia dove ci saranno, oltre agli ottimi friarielli della zona, tante buone pietanze e ottimo street food. Sagra del Friariello a Volla

“La Preside” con Luisa Ranieri su Rai1: la trama della 2 puntata del 19 gennaio

Iniziata su RAI 1 il 12 gennaio 2026 “La Preside” una bella serie televisiva girata a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, che ci racconta le vicende della nuova dirigente scolastica dell’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano, interpretata da Luisa Ranieri e delle sue battaglie quotidiane per far rinascere la scuola, abbandonata a se stessa con aule fatiscenti, ragazzi diffidenti e un ambiente urbano ostile al cambiamento. Trama della seconda puntata

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

Sagra del Friariello a Volla, alla Tenuta Nuvia, con tanto buon cibo della tradizione campana

Anche quest’anno da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 a Volla, vicino a Napoli nella Tenuta Nuvia in Via Pinocchio 6, si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che ci propone uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. La sagra è alla sua quarta edizione e si svolgerà per la prima volta nella Tenuta Agricola Nuvia dove ci saranno, oltre agli ottimi friarielli della zona, tante buone pietanze e ottimo street food. Sagra del Friariello a Volla

La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano

Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale, ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giugliano in Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. Antonio ha conquistato la giuria dei maestri gelatieri con due creazioni di altissima qualità, ottenendo il primo posto assoluto con la granita al mandarino e un ulteriore piazzamento al sesto posto nella top ten con la granita al pistacchio, risultato che gli ha consentito di vincere ufficialmente la competizione. La granita siciliana migliore del mondo

Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto

Nel ventre di Napoli la “Locanda del Monacone” alla Sanità tra storia, arte, cultura e la tradizione della buona cucina. Chi decide di mangiare alla Locanda del Monacone non vive solo un’esperienza di gusto, ma partecipa al cambiamento di un intero quartiere. Locanda del Monacone

N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina

A Napoli nel cuore di Mergellina, tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione, territorio e sapori indimenticabili. N’ATA COSA è affacciato direttamente sul lungomare di Napoli con vista mozzafiato sulla baia,. N’ATA COSA a Napoli,

Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola

La famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

