Teatro Bolivar Napoli: arriva il Napoli Burlesque Festival 2026 con artisti internazionali e star italiane

Il 30 e 31 gennaio 2026 il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà, per la prima volta in città, il Napoli Burlesque Festival: due serate evento dedicate all’arte, all’eleganza e all’ironia del burlesque. Questa prima edizione, ideata e coprodotta da Nu’Tracks e Burlesque Cabaret Napoli, promette spettacolo e glamour, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e delle più grandi stelle della scena italiana.

Due serate, un unico grande evento

Le serate si apriranno alle 20.00 (inizio spettacolo alle 21.00) e vedranno il palco del teatro di Materdei trasformarsi in un vero e proprio tempio del burlesque contemporaneo.

Venerdì 30 gennaio , venti performer provenienti da tutto il mondo , tra cui Francia, Germania, Olanda, Belgio, Italia, Svezia e Svizzera, si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Primo Monarca del Napoli Burlesque Festival . Le categorie in gara comprenderanno diverse sfumature del genere : classic burlesque, neo-burlesque, comedy burlesque, circus e cabaret, draglesque. In palio, non solo la corona di vincitore assoluto, ma anche ingaggi in importanti show italiani.

, , tra cui Francia, Germania, Olanda, Belgio, Italia, Svezia e Svizzera, si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di . Le categorie in gara comprenderanno : classic burlesque, neo-burlesque, comedy burlesque, circus e cabaret, draglesque. In palio, non solo la corona di vincitore assoluto, ma anche ingaggi in importanti show italiani. Sabato 31 gennaio seconda serata con le icone del burlesque italiano, vere e proprie leggende che hanno contribuito a definire questo movimento in Italia, si riuniranno per un’esibizione straordinaria. Sul palco si alterneranno artisti come Janet Fischietto, Miss Nuit Blanche, Ginevra Joyce, Bianca Nevius, Viola Panik, Mr Punch, Jolie Tease, insieme alle star internazionali Sergent Die Wies (USA) e Miss Delta Daggers (Canada). Un tributo indimenticabile all’arte del burlesque, tra talento, sensualità e glamour.

I protagonisti e l’organizzazione

Un bel festival che si propone come un viaggio affascinante tra stili, culture e personalità uniche, celebrando la creatività e il fascino del burlesque Dietro l’organizzazione del festival ci sono Fanny Damour e Roby Roger, produttori e insegnanti di burlesque con oltre 15 anni di esperienza e fondatori di Burlesque Cabaret Napoli, la prima accademia professionale di questa disciplina in Campania. Con loro anche Il Capasso, performer vincitore di tre festival, prima allievo e oggi collega e produttore accanto a Fanny e Roby. Un’associazione che promuove da anni eventi di burlesque in tutta la regione, contribuendo alla crescita e alla diffusione di questa raffinata forma d’arte.

