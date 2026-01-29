La Divina Commedia Opera Musical arriva a Napoli al Palapartenope

Ph Facebook La Divina Commedia Opera Musical

Al Palapartenope di Napoli un musical, una produzione con oltre cinquanta tra attori e tecnici e centinaia di costumi realizzati ad hoc: un impianto scenico che sorregge il grande racconto che ci ha lasciato Dante che rapisce intere generazioni.

Il 31 gennaio e 1 febbraio 2026 il Teatro Palapartenope di Napoli ospiterà “La Divina Commedia Opera Musical”, uno spettacolo unico, con un cast di 50 artisti, 300 costumi e scenografie spettacolari. Dopo il successo in Italia e Cina, torna con nuove emozioni e riconoscimenti prestigiosi

“La Divina Commedia Opera Musical” un vero kolossal prodotto da Mic International Company che sarà a Napoli con tre spettacoli in due giorni dopo aver stupito con ripetuti sold-out il pubblico italiano e internazionale, e dopo un enorme successo, nel 2025, anche in l’Oriente in particolare con una tournée presso i più importanti teatri della Cina.

Un grandissimo spettacolo tra voci, danza e tecnologia

La Divina Commedia Opera Musical, nell’allestimento straordinario che arriverà a Napoli ha avuto tanti premi tra cui la medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri, il titolo per ben due volte di miglior musical al Premio Persefone edizioni 2019 e 2020, e la partecipazione istituzionale nel 2021 con il riconoscimento del Senato della Repubblica e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il Musical vede la regia di Andrea Ortis, che assieme a Gianmario Pagano ha curato anche i testi, e le musiche di Marco Frisina: l’edizione 2026, che vedremo a Napoli, avrà numerose novità, tra testi innovativi e quadri scenici nuovi per rendere l’opera musicale un moderno kolossal teatrale.

A Napoli “La Divina Commedia Opera Musical” con tre spettacoli al Teatro PalaPartenope di Napoli (via Corrado Barbagallo, 115/b).

Sabato 31 gennaio 2026 ore 16.30.

Sabato 31 gennaio 2026 ore 21.00.

Domenica 1 febbraio 2026 ore 17.00.

