Il filo d’oro al Belvedere di San Leucio concerto gratuito per i 270 anni di Mozart

Il Complesso Barocco “L’Arcadia ritrovata” sarà al Belvedere di San Leucio per eseguire il Concerto gratuito “Il filo d’oro” in occasione del 270° anniversario dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart utilizzando strumenti originali, secondo la prassi esecutiva del tempo di Mozart

Evento da non perdere domenica 1 febbraio 2026 alle ore 10:30 nel Belvedere di San Leucio, vicino Caserta. L’orchestra del complesso barocco “L’Arcadia ritrovata”, diretta dal maestro Carmine Marco Rozza, eseguirà il concerto gratuito “Il filo d’oro”, dedicato al 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’evento sarà ad ingresso libero per far apprezzare la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, e il concerto sarà eseguito con l’utilizzo di strumenti originali, secondo la prassi del tempo, facendo apprezzare al pubblico sonorità autentiche e fedeli allo spirito dell’epoca.

Un concerto eseguito con l’utilizzo di strumenti originali

Il complesso barocco “L’Arcadia ritrovata”, costituito nel 2016, nasce con l’intento di risvegliare il valore più autentico del fare musica d’insieme. In pochi anni ha collezionato esibizioni in alcune delle più prestigiose sedi della Campania e d’Italia.

Per il concerto “il Filo d’Oro” al Belvedere di San Leucio, l’orchestra barocca sarà composta da Marco Rozza e Salvatore Ruggiero ai violini, Veronika Bullyer alla viola, Donato Messina al violoncello, Ciro Montella al contrabbasso, Lino Cappabianca al clavicembalo, Francesco Appollonio all’organo, con la partecipazione del mezzosoprano Domenica Pennacchio per il repertorio vocale.

