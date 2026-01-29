AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli

Ph Facebook Astradoc ,Viaggio nel cinema del reale

Riparte la rassegna di film d’autore al Cinema Academy Astra, nel centro storico di Napoli, con pellicole italiane e straniere sempre capaci di approfondire temi di stringente attualità e con registi e attori spesso presenti in sala

Dal 23 gennaio al 24 aprile 2026 ritorna a Napoli la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” che, anche quest’anno, presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a soli 5 euro, o a 4 per i soci Arci.

Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film italiani e stranieri sempre capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. La rassegna sarà in collaborazione con Parallelo 41 Produzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II e Coinor.

La prima parte della rassegna di AstraDoc è iniziata con un film di respiro internazionale che tocca l’attualità della tragedia palestinese con le sue innumerevoli ferite ancora aperte: “Put Your Soul on Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi con Fatma Hassona, presentato in prima mondiale a Cannes 2025 e poi alla Festa del Cinema di Roma. Intervenuti il curatore della rassegna Antonio Borrelli il deputato Arturo Scotto, Sara Borrillo, professoressa Storia dei Paesi islamici dell’Università L’Orientale, e Luigi Daniele, professore di Diritto internazionale all’Università del Molise.

Il programma della prima parte della rassegna di Astradoc

23 gennaio 2026 – “Put Your Soul on Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi – un bel film che ci racconta la straordinaria storia della fotoreporter palestinese Fatima Hassouna.

La rassegna proseguirà tutti i venerdì fino al 24 aprile portando documentari e ospiti nella sala di via Mezzocannone per toccare l’attualità e temi importanti attraverso la sensibilità della Settima Arte.

Biglietto d’ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Dettagli sul film sono disponibili sul sito www.arcimovie.it e sui social Arci Movie e AstraDoc

AstraDoc è curata da Arci Movie Napoli in collaborazione con Parallelo 41 Produzioni, Unina Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli. Biglietto d’ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Per attivare gratuitamente gli aggiornamenti della rassegna su WhatsApp inviare un messaggio al 334 68 95 990 – Maggiori informazioni Arci Movie AstraDoc

