Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

“’O Fuoc ra Tammorr” a Mercato San Severino. Tradizione, musica e buon cibo

Sabato 31 gennaio 2026 si terrà la 3ª edizione di “’O Fuoc ra Tammorr” a Mercato San Severino in Via Largo Cristone località Acquarola. Un bell’evento tra tradizione, musica e fuoco vivo. Organizzato dall’associazione Marcellino Junior con la collaborazione di AQB Events ‘O Fuoco ra Tammorra è un evento che celebra le tradizioni popolari e l’importanza della convivialità: nato nel 2024 si è rapidamente affermato come appuntamento di rilievo per la comunità di Mercato San Severino. Una bella festa popolare che si svolge nel suggestivo borgo storico di Acquarola di Mercato San Severino, situato ai piedi del Monte Elia e del Parco dei Diecimari, e si incentra sul simbolismo del fuoco, elemento di trasformazione, purificazione e rinnovamento, ma anche espressione di energia, passione e condivisione. “’O Fuoc ra Tammorr”

Sagra del Friariello a Volla, alla Tenuta Nuvia, con tanto buon cibo della tradizione campana

Anche quest’anno da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 a Volla, vicino a Napoli nella Tenuta Nuvia in Via Pinocchio 6, si terrà l’attesa “Sagra del Friariello”, che ci propone uno dei prodotti più squisiti, unici e rappresentativi della regione Campania. La sagra è alla sua quarta edizione e si svolgerà per la prima volta nella Tenuta Agricola Nuvia dove ci saranno, oltre agli ottimi friarielli della zona, tante buone pietanze e ottimo street food. Sagra del Friariello a Volla

Lì Squacqualacchiun, le tommacelle e l’inizio del Carnevale 2026 a Teora in Alta Irpinia

Ritorna a Teora, nell’avellinese, la grande festa del Carnevale Teorese 2026 che inizia Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 Febbraio 2026 con il ritorno della tradizione de “Lì Squacqualacchiun” nel segno del Carnevale. Per due giorni a Teora una bella festa con i sapori autentici del buon cibo locale e poi musica, sfilate e l’emozionante Volo dello Squacqualacchione infuocato con tanto divertimento per tutte le età. Non mancheranno concerti dal vivo e stand gastronomici con ottime eccellenze culinarie della zona cominciando dalle tomacelle che ci permetteranno di effettuare un gustosissimo viaggio tra i sapori della tradizione.Lì Squacqualacchiun”

“Carri, Cippi e Pastellessa”: a Portico di Caserta la Festa di Sant’Antuono

Si terrà nei giorni 24 – 25 – 27 – 30- 31 gennaio e 01 febbraio 2026 a Portico di Caserta la grande festa per festeggiare ed onorare Sant’Antuono con tanta musica, folclore, colori, sapori e tanta allegria. La grande Festa di Sant’Antonio che si chiama quest’anno “Carri, Cippi e Pastellessa” a Portico di Caserta prevede anche la sfilata delle “battuglie” che si terrà nei giorni 30-31 gennaio e 1 febbraio 2026. Portico di Caserta è il paese dei bottari e organizza sempre una grande festa, promossa ed organizzata dal Comune di Portico di Caserta in collaborazione con l’Associazione “Tradizioni, Canti e Suon a Sant’Antuono” con la tradizionale sfilata delle “Battuglie di Pastellessa” ovvero i Carri di Sant’Antuono, che sfileranno per le vie del paese mostrando le loro fantasie e trascinando i presenti con i ritmi dei bottari. “Carri, Cippi e Pastellessa”

La tradizionale Mascarata Serinese MA.BI apre la festa del Carnevale a Serino

Domenica 1 Febbraio 2026 a Sala di Serino, una delle ventiquattro frazioni di Serino ubicate su entrambe le sponde del fiume Sabato, ed anche sede del Municipio, ci sarà la grande festa del Gemellaggio tra la Mascarata Serinese MA.BI & Le Beuffon de Courmayeur. Un bell’evento che si svolgerà dalle 14,30 in Piazza Ciccarelli e che celebra il gemellaggio con il gruppo di Courmayeur in Valle d’Aosta. La festa poi continua fino al 17 febbraio. Mascarata Serinese a Serino

Le Luci d’Artista a Salerno: 20° edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di gennaio a Napoli

Anche per gennaio 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

