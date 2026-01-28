Weekend al Trianon Viviani: spettacolo di Gino Rivieccio e concerto di Marco Zurzolo

Weekend da non perdere al Teatro Trianon Viviani a Napoli con spettacoli di Gino Rivieccio e Marco Zurzolo: il primo è un racconto di Napoli, tra la leggerezza di canzoni e “fattarielli” e il secondo il ricordo delle Quattro giornate tra musica e parole

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026 due aspetti diversi di Napoli al Teatro Trianon Viviani a Napoli: la leggerezza di canzoni e i “fattarielli” di Gino Rivieccio raccontati in due serate e poi domenica il ricordo, tra musica e parole, delle Quattro giornate di Marco Zurzolo.

Gino Rivieccio – venerdì 30 gennaio e sabato 1° febbraio 2026, ore 21

Venerdì 30 gennaio, alle 21 – il weekend inizia al Trianon con Gino Rivieccio che ci presenta “ Inciuci del Golfo in salsa piccante ”, uno spettacolo di cui è anche autore e regista. Nella replica di sabato 31 gennaio, sempre alle 21, il comico festeggia il proprio compleanno con il pubblico. Con “ Inciuci del Golfo in salsa piccante ” Gino Rivieccio, che ha iniziato a lavorare con Nino Taranto e Luisa Conte, racconta la sua Napoli attraverso le canzoni, i “fattarielli”, gli aneddoti, le contraddizioni, gli inciuci e i personaggi che l’hanno resa una grande capitale europea. Con Rivieccio sul palco del Trianon il pianista Marco Ciardiello e le vocalists Vanda Palma e Angelica Parisi.

Marco Zurzolo ensemble – domenica 1 febbraio 2026, ore 21

Domenica 1° febbraio, alle 21 – sul palco del Trianon ci sarà Marco Zurzolo con “ Dint’ ‘o scuro. A Napoli si sono arrubbati il sole – Le Quattro giornate di Napoli ”. Tra musica, parole e l’antica arte delle guarrattelle, il sassofonista col suo ensemble rappresenta l’atmosfera delle quattro giornate di Napoli. Con Zurzolo sul palco del Trianon suonano Gabriella Grossi (sax baritono), Vittorio Riva (batteria), Gigi De Rienzo (basso), Carlo Fimiani (chitarra) e Alessandro Tedesco (trombone), accompagnati dalla cantante Marianita Carfora, con la voce narrante di Francesco Amoretti e le guarattelle di Selvaggia Filippelli.

