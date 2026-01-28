Carnevale Sarnese 2026 a Sarno: carri allegorici, Festa dei Bambini e Gran Parata Finale

Anche quest’anno a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese con i grandi carri allegorici che sfileranno per le vie della cittadina con tante maschere di cartapesta ed i personaggi a tema

Anche quest’anno si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2026 con sei date importanti da non perdere: tutte giornate di festa, colori e divertimento e la Grande parata finale di Martedì 17 febbraio 2026 per la bella e colorata sfilata finale del Martedì Grasso.

Per il Carnevale Sarnese 2026 ci sarà un ricco cartellone di appuntamenti che animerà la città per oltre un mese con tanti carri allegorici. Tante giornate di festa da non perdere, ognuna con un ricco programma di eventi che troverete di seguito:

Carnevale Sarnese 2026 – Programma

Domenica 1^ febbraio 2026 – Presentazione del Carnevale

Partenza alle ore 09:00 da Via Ingegno in direzione del centro cittadino.

Taglio del nastro alle ore 10:30 nei pressi del mercatino rionale di Sarno.

Nel pomeriggio, dalle ore 18:00, festa nelle frazioni di Lavorate, Episcopio e Foce e nei quartieri cittadini.

Domenica 8 febbraio 2026 – Carnevale dell’Agro

Con la partecipazione dei carri allegorici dei Comuni di Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno.

Partenza alle ore 15:00 da Via Ingegno verso il centro cittadino.

Domenica 15 febbraio 2026 – Festa dei Bambini

Mascherina d’Oro (presentato da Magda Mancuso)

Dalle ore 09:30 in Piazza 5 Maggio la tradizionale Mascherina d’Oro, con giocolieri e attrazioni dedicate ai più piccoli.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, partenza dei carri da Via San Valentino verso il centro.

Mostra dei carri in miniatura in Piazza 5 Maggio.

Lunedì 16 febbraio 2026 – Carnevale in Musica

Dalle ore 17:30, presso il Teatro De Lise in Piazza 5 Maggio, esibizione dei gruppi mascherati in uno spettacolo di coreografie e musica.

Martedì 17 febbraio 2026 – Gran Parata Finale

Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con partenza alle ore 16:00 dal Campo Sportivo in direzione del centro cittadino.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà recuperata domenica 22 febbraio 2026.

Domenica 15 marzo 2026 – Sorteggio Lotteria

Alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sarno, sorteggio dei premi della lotteria del Carnevale Sarnese.

Tutti gli eventi in programma saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social ufficiali del Carnevale Sarnese: Facebook, Instagram e YouTube, per permettere a tutti di vivere e condividere la magia del Carnevale.

I carri allegorici del Carnevale Sarnese 2026

Per quanto riguarda i carri allegorici, frutto del lavoro e della passione delle associazioni cittadine, sfileranno secondo il seguente ordine di uscita:

Uniti per Foce e Ass. Associa – “Alesio”

I Chiacchieroni – Lorenzo Cerrato – “Dalle radici alla mente”

I Soliti Ritardatari – “La fuga di Garibaldi”

Comitato Acquarossa, Ass. Fuori Orario e Comitato Serrazeta Fontanelle – “Un meraviglioso fantastico viaggio”

Lavorate Unita – “L’eterna lotta tra il bene e il denaro”

Comitato Pirocca – “Joker e Harley Queen – A crazy love story”

La Rinascita e Ass. Anima Danzante – “I Pirati dei Caraibi”

Gioventù Sarnese Centro Storico – “Il risveglio del Carnevale”

Anche quest’anno un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni, colori e partecipazione, pronta a confermare il Carnevale Sarnese come uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi del territorio.

