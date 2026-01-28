4 visite guidate nel weekend dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026

Ph Facebook LAPIS Museum

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite, ogni giorno, allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Gennaio volge al termine e Napoli si prepara ad accogliere febbraio con quella luce particolare che preannuncia il cambio di stagione. L’aria è ancora frizzante, ma le giornate cominciano ad allungarsi e il risveglio della natura si fa sentire. È il momento perfetto per concedersi una pausa dalla routine quotidiana e scoprire i tesori nascosti della città. Il LAPIS Museum continua a offrire il suo ricco programma culturale: dalla straordinaria mostra sul Presepe Napoletano del ‘700 all’esposizione dedicata a Joan Mirò al piano Basilica. Un percorso dove millenni di stratificazioni storiche dialogano con l’arte e le tradizioni che rendono Napoli inconfondibile. Scendere negli ipogei della Basilica della Pietrasanta significa varcare la soglia del Museo dell’Acqua, autentico manifesto dell’eccellenza ingegneristica della Neapolis antica. Le cisterne sotterranee rivelano un sistema idraulico molto sofisticato: un reticolo di condotti, bacini e pozzi che garantiva la distribuzione dell’acqua con grande efficienza. Le installazioni luminose studiate ad arte esaltano la monumentalità di questi spazi scolpiti nel tufo, creando atmosfere che emozionano in ogni periodo dell’anno. Oltrepassata la Sala della Luna – custode della memoria delle antiche origini pagane del Complesso sovrastante – ci si addentra nel Decumano Sommerso, scenario della pagina più tragica di questi luoghi. Qui, tra il 1940 e il 1944, migliaia di napoletani si rifugiarono per sfuggire ai bombardamenti che dilaniavano la città in superficie. La Sala dei Racconti restituisce vita a quell’epoca drammatica mediante proiezioni olografiche che ridanno voce ai testimoni diretti. Dalle pietre riaffiorano i volti e le memorie di chi resistette tra l’orrore delle sirene d’allarme e i fragili attimi di quotidianità strappati alla guerra. La Sala dei Bombardamenti conclude il percorso con installazioni multimediali che ricreano la tensione di una metropoli stretta nella morsa dell’assedio, sigillando l’esperienza con un messaggio di pace dalla forza inalterata. Negli ambienti densi di stratificazioni temporali prosegue la mostra sul Presepe Napoletano del ‘700: un’immersione nella notte della Natività presso la Corte di Carlo III di Borbone, quando la capitale partenopea viveva il suo momento di massimo splendore. L’allestimento celebra il periodo aureo dell’arte napoletana tra Settecento e primo Ottocento, l’epoca in cui Napoli brillava come regno autonomo e destinazione imprescindibile del Grand Tour europeo. I visitatori possono esplorare l’universo del presepe settecentesco partenopeo nei suoi simboli e nel suo straordinario valore artistico. Al piano Basilica continua l’esposizione dedicata a Joan Mirò, un’occasione preziosa per ammirare le opere del maestro catalano all’interno di una cornice architettonica di straordinaria potenza evocativa. Un dialogo tra contemporaneità artistica e memoria millenaria che arricchisce ulteriormente il percorso museale. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è accessibile ogni giorno dalle 10:00 alle 20:00. Durante i giorni feriali sono programmate sei visite guidate: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Nel fine settimana l’offerta si articola in cinque appuntamenti: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Questo periodo rappresenta un momento ideale per visitare il museo: le giornate iniziano già ad allungarsi e l’affluenza permette di godere di ogni dettaglio con la giusta calma. Vivamente raccomandata la prenotazione. È possibile farlo al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 (ma sempre attivo con il servizio messaggio WhatsApp), o inviando una mail a info@lapismuseum.com, e per chi preferisce acquistare. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 31 gennaio e Domenica 1 febbraio – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per febbraio 2026 nei giorni : 1-5-7-8-12-14-15-19-21-22-26-28. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio – Visite teatralizzate al San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Nei giorni dal 31 gennaio al 2 febbraio e fino al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo. L’evento vede la regia di Antonello Cossia ed è realizzato con i giovani attori ex allievi della scuola del Teatro di Napoli a cura di Artèpolis e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo. Un’esperienza entusiasmante ed immersiva con un percorso inedito e originale, per conoscere il San Ferdinando lungo i suoi spazi, da quelli pubblici come il grande foyer, la mostra permanente del Museo dell’attore, la sala, il palcoscenico, ma anche il “sottopalco” ligneo originale, fino al “camerino” del grande Maestro. Un viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo.Prossime date 31 gennaio e 1 e 2 febbraio 2026 ore 11:00. Posto unico intero € 10,00 . Tutte le informazioni sul nostro post dedicato.

Domenica 1 febbraio – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da 1947 pizza fritta. Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Inizio ore 10 – Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

